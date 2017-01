Tim Mosenfelder via Getty Images

Arcade Fire est de retour! Le groupe vient tout juste de dévoiler la chanson I Give You Power avec Mavis Staples via Tidal, plateforme dont Win Butler et Régine Chassagne sont co-propriétaires.

C'est à une pièce plutôt sombre, presque hypnotisante, qu'on a droit avec I Give You Power. Et que dire du talent de Staples? Quelle voix!

Le printemps dernier, le groupe avait chanté la chanson au Jardin des Tuileries à Paris:

Le populaire groupe a lancé son dernier album, Reflektor, en 2013. La chanson I Give You Power est-elle l'annonce d'un album à venir? Rien n'est confirmé pour l'instant.

À suivre!

