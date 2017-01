La prise d'antidépresseurs accroîtrait le risque d'anomalies congénitales

3. Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouveaux traitements prometteurs. On peut vraiment soigner les maladies mentales. Une étude récente a démontré que l’activation comportementale – une nouvelle forme de psychothérapie dans laquelle les patients apprennent à gérer les situations qui provoquent un état dépressif au lieu d’y repenser sans arrêt – pourrait permettre de lutter efficacement et à peu de frais contre la dépression. Certaines études laissent même entendre que les thérapies analytiques en ligne fonctionnent dans certains cas. La prise de médicaments peut également complémenter ces thérapies et aider à réguler les troubles mentaux. Les professionnels de santé peuvent aider les patients à trouver le traitement le plus adapté.