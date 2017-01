17 véhicules qu’il faut voir au Salon de l’Auto de Montréal

ADVERTISEMENT





La 49e édition du Salon International de l’Auto de Montréal ouvrira officiellement ses portes le 20 janvier avec plus de 500 modèles de véhicules neufs, électriques, modifiés et exotiques répartis sur trois planchers au Palais des congrès de Montréal.

Jusqu’au 29 janvier, autant les amateurs de belles voitures que les consommateurs à la recherche de leur prochain véhicule pourront découvrir les toutes dernières nouveautés de l’industrie automobile ainsi qu’une foule de produits d’assurances, d’esthétique et autres d’une variété d’exposants.

La Zone Performance regroupant une collection impressionnante de voitures modifiées ainsi que les essais de voitures électriques organisés par CAA-Québec sont également de retour cette année.

Le billet d’admission générale pour les visiteurs de plus de 13 ans est disponible au coût de 16$ et le salon sera ouvert tous les jours jusqu’à 21h30, à l’exception de la dernière journée qui se terminera à 18h.

LIRE AUSSI:

Ford présente sa nouvelle Mustang 2018

Voici 17 véhicules que vous pourrez voir lors de votre visite au Salon International de l’Auto de Montréal, sans compter les nombreuses McLaren, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Aston Martin et Bentley aussi sur place.

Audi Q5 2018

L’Audi Q5 est entièrement redessiné pour 2018 avec un nouveau système de traction intégrale Quattro, l’ajout d’un écran numérique de 12,3 pouces derrière le volant, un design plus carré et un moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 252 chevaux.

BMW i8 Protonic Red

La BMW i8 Protonic Red est essentiellement une version peinte en rouge de la voiture phare hybride enfichable de BMW. Mécaniquement, l’i8 Protonic Red conserve son moteur à essence de trois cylindres jumelés à une motorisation électrique produisant un total de 362 chevaux et une autonomie en mode 100 % électrique de 24 kilomètres.

Chevrolet Equinox 2018

Tout nouveau, le VUS compact Chevrolet Equinox est plus léger pour 2018 et délaisse son moteur V6 au profit de deux moteurs quatre cylindres turbocompressés. Le premier est un moteur de 1,5 litre qui développe 170 chevaux tandis que le second propose 252 chevaux.

Ford EcoSport 2018

Le Ford EcoSport 2018 sera le premier VUS sous-compact de Ford offert au Canada. Offert avec un moteur trois cylindres de 1,0 litre ou encore un quatre cylindres de 2,0 litres, le Ford EcoSport pourra remorquer jusqu’à 907 kilos.

Honda Civic Type R Prototype

Nous l’avons vu au Mondial de Paris en septembre et maintenant le concept Honda Civic Type R débarque à Montréal. On ne connait pas encore la puissance du moteur qui propulsera la plus puissante des Civic offertes chez nous, mais la silhouette du prototype n’est probablement pas très loin de la version de production qui arrivera plus tard cette année.

Hyundai RN30

La Hyundai RN30 est une version beaucoup plus musclée de la nouvelle génération de l’Elantra GT à 5 portes. Les performances sont assurées par un puissant moteur de 375 chevaux.

Jeep Compass 2017

Après plusieurs années d’attente, le Jeep Compass est finalement redessiné. Le VUS d’entrée de gamme de Jeep proposera une nouvelle version Trailhawk plus robuste ainsi qu’un tout nouvel habitacle. Un moteur quatre cylindres de 2,4 litres jumelé à une boîte automatique à neuf rapports s’occupe de propulser le nouveau Compass.

Kia Rio 2018

La petite sous-compacte de Kia reçoit une foule de nouveautés au niveau de la sécurité et de la connectivité. Elle sera propulsée par un moteur quatre cylindres de 1,6 litre développant 130 chevaux et offrira de série la caméra de recul ainsi que les sièges et le volant chauffant.

Kia Niro 2017

Le Kia Niro 2017 est un nouveau VUS sous-compact hybride propulsé par un moteur quatre cylindres de 1,6 litre jumelé à un moteur électrique pour une puissance totale de 146 chevaux et une consommation de carburant pouvant atteindre 4,7 litres aux 100 kilomètres selon Kia.

Lexus LC500h 2018

La nouvelle voiture phare de Lexus fait son entrée en Amérique du Nord au Salon de l’Auto de Montréal en version hybride avec un moteur combinant un V6 de 3,5 litres de 295 chevaux avec un moteur électrique de 59 chevaux.

Mercedes-Benz G550 4x42

Déjà robuste, le Mercedes-Benz G5502 4x4 l’est encore plus avec sa garde au sol surélevée et ses pneus de 22 pouces. Il est propulsé par un moteur de V8 biturbo de 4,0 litres développant 416 chevaux.

Mitsubishi GT-PHEV

Le concept de VUS Mitsubishi GT-PHEV présente un style massif et un habitacle épuré. Sous le capot, un moteur à essence jumelé à trois moteurs électriques permet une autonomie de 120 kilomètres en mode 100 % électrique.

Nissan Qashqai

Nouveau VUS de Nissan, le Qashqai vient se positionner entre le Juke et le Rogue. Le Qashqai est propulsé par un moteur quatre cylindres de 2.0 litres développant 141 chevaux. Une boîte manuelle sera offerte de série tandis que les modèles à traction intégrale reçoivent une boîte automatique CVT.

Porsche Panamera 2017

La nouvelle Porsche Panamera 2017 présente des lignes plus arrondies et raffinées ainsi qu’un habitacle complètement redessiné avec un écran central désormais numérique. Comme c’est la norme chez Porsche, la Panamera sera offerte en plusieurs versions avec de nombreux choix de moteurs.

Subaru Crosstrek Concept

Le Subaru Crosstrek Concept présent un aperçu de la prochaine génération de l’utilitaire sous-compacte Crosstrek. Comme le modèle actuel, le prochain Subaru Crosstrek sera construit sur les bases de la nouvelle Impreza.

Toyota C-HR

Le Toyota C-HR est certainement un véhicule très attendu. Premier VUS sous-compact de Toyota, le C-HR sera proposé avec un moteur quatre cylindres de 144 chevaux combinés à une boîte automatique à variation continue (CVT). Pour le moment, seule une version à traction sera proposée.

Volkswagen Atlas

Il y aura plusieurs petits VUS au Salon de Montréal, mais ceux et celles qui ont besoin de beaucoup d’espace auront aussi quelques modèles à découvrir comme le nouveau Volkswagen Atlas, un utilitaire offrant de l’espace pour 7 passagers. Deux moteurs sont proposés : un quatre cylindres turbo de 2,0 litres ou encore un VR6 de 3,6 litres développant 280 chevaux.





