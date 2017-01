ADVERTISEMENT

La marque montréalaise propose une collection capsule exclusive pour souligner le 375e anniversaire de Montréal.

La collection MTL 375 x Rudsak compte des manteaux en duvet, des vêtements de la marque et des accessoires d’extérieur, « jumelant les idéaux de design canadiens et l'esthétique à l'esprit rebelle de RUDSAK au logo distinctif de l'anniversaire. »

La Société du 375e anniversaire de Montréal a nommé la marque partenaire de vêtements haut de gamme exclusifs pour cette année festive.

« Nous sommes heureux de nous associer avec Rudsak, marque offrant des produits ayant une forte identité montréalaise et reconnue pour leur style élégant, cool et classique. La Société du 375e anniversaire de Montréal est fière de dévoiler la collection du 375e, et particulièrement, de compter sur la collaboration et l’expertise de cette entreprise pour développer plusieurs des produits qui seront offerts dès janvier. La personnalité des produits de Rudsak et leur qualité sont un grand ajout à la collection officielle du 375e anniversaire. », a affirmé Alain Gignac, directeur général de la Société du 375e anniversaire de Montréal.

Une deuxième collection capsule devrait voir le jour au printemps 2017.

Les pièces seront en vente dans les boutiques RUDSAK de Montréal, chez certains détaillants locaux et sur le site internet de la compagnie.

