Un moyen tout simple - mais oh combien efficace - d'économiser l'eau est de réduire la durée de votre douche quotidienne. La plupart des gens estiment qu'ils n'auront pas assez de temps, mais il faut l'essayer! Une douche de cinq minutes chaque jour pendant un mois pourrait économiser jusqu'à 3800 litres d'eau dans votre maison.

Plouc, plouc, plouc. L'eau qui coule et qui vous réveille au beau milieu de la nuit peut gaspiller jusqu'à 90 litres d'eau. En cinq heures, improvisez-vous plombier et réparez ces tuyaux!

Devenez végétarien pour quelques jours! Produire de la viande demande beaucoup d'eau. Pensez-y: il faut faire pousser les légumes qui feront de la moulée et ensuite nettoyer l'animal avant de le manger... Une tranche de steak, par exemple, peut demander jusqu'à 7000 litres d'eau.

Des trucs tout simples peuvent aider à économiser de l'eau. Utilisez un seau pour récolter l'eau de pluie pour arroser vos plantes. De plus, laissez votre gazon pousser plus longtemps avant de le couper et évitez de l'arroser trop souvent.