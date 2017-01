ADVERTISEMENT

Une campagne de sensibilisation à la dépendance à la méthamphétamine met en vedette la princesse Elsa de La Reine des neiges... comme vous ne l'avez jamais vue.

«Meth: just let it go» (Meth: libérez-vous-en), peut-on lire sur le panneau publicitaire du Montana Meth Project, dont la photo a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Ce slogan fait bien sûr référence aux paroles de la chanson très populaire du film de Disney: Let it go (Libérée, Délivrée).

Cette Elsa «poquée» et menottée aurait été dessinée par des adolescents pour la campagne.

Bien sûr, la twittosphère n'a pas tardé à publier des réactions hilarantes:

Can Elsa make a palace of crystal meth? — Que3n KoCo (@EimamBustami) September 4, 2016

Est-ce que Elsa peut faire un palace en crystal meth?

@mowoodier Yeah; Elsa's actually producing meth, not ice and snow. Shhhh! @Himself3909 — Chelie in TX (@ChelieinTX) June 1, 2016

En fait, Elsa peut produire de le meth, pas de la neige ou de la glace. Chut!

I'm not sure Elsa's meth addiction is canon https://t.co/dCpRSCUseJ — Dorian Lynskey (@Dorianlynskey) January 17, 2017

Je ne pense pas que l'addiction d'Elsa à la meth est dans l'histoire originale

Alors, est-ce un bon moyen de convaincre les enfants que la drogue, c'est mal? Ou une image que vous ne pourrez pas vous sortir de la tête la prochaine fois que votre petite cousine vous force à regarder La Reine des neiges?