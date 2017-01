ADVERTISEMENT

Manny Gutierrez, un talentueux maquilleur, est depuis début janvier la nouvelle égérie de Maybelline. C'est la première fois qu'un homme devient ambassadeur de cette marque.

Malheureusement, cette nouvelle n'a pas plu à tout le monde.

Surtout pas à ce "chroniqueur chrétien" qui écrit pour le site américain The Blaze, Matt Walsh. Pour ses plus de 80 000 abonnés sur Twitter, il a ainsi partagé, avec une photo de Manny Gutierrez le 6 janvier dernier les propos suivants:

Dads, this is why you need to be there to raise your sons. pic.twitter.com/8ybirgppKi — Matt Walsh (@MattWalshBlog) 6 janvier 2017

"Chers papas, voici pourquoi vous avez besoin d'être là pour élever vos fils."

Ce à quoi Gutierrez a répondu que son père était "fier de lui", ajoutant ensuite qu'être un homme "n'a rien à voir avec à quel point on est 'solide' ni 'masculin'. Il s'agit plutôt de prendre soin de ceux qu'on aime".

Après quoi son père, ayant lui aussi remarqué le tweet de Matt Walsh, lui a envoyé un texto en lui demandant explicitement de le partager sur les réseaux sociaux.

My dad is a fucken SAVAGE, I can't with him ❤️ pic.twitter.com/iWceEmZ6L4 — Manny MUA (@MannyMua733) 14 janvier 2017

"M. Walsh, Ici Manny Senior. Laissez-moi commencer par vous dire que j'ai toujours été là pour mon fils et que ce sera TOUJOURS le cas", lui a-t-il écrit. "Non seulement je suis fier de ce qu'il a accompli, mais je le suis encore plus quand je vois la personne qu'il est devenu. Je sais que vos propos viennent du fait que vous ne connaissez personne de la communauté LGBT. Si c'était le cas, vous réaliseriez bien assez vite qu'elle contient les personnes les plus vraies et au grand cœur vivant sur notre planète. À l'avenir, choisissez avec sagesse vos mots et actions. De la même manière que vous feriez tout pour votre famille, je le ferai pour la mienne. Bonne journée Monsieur."

Manny Gutierrez a posé pour Maybelline pour son mascara Big Shot. Il a plus de 3 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Et il peut lui aussi être fier de son papa.

