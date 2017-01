Herby Moreau déstabilise les artistes sur Tou.tv

ADVERTISEMENT

Herby Moreau est le nouveau reporter artistique officiel de Tou.tv (volet gratuit). Dans une série de capsules, Herby en toute liberté, dont les trois premières viennent d’être déposées sur la plateforme, notre «monsieur jet set» part à la chasse aux têtes d’affiche comme il sait si bien le faire… mais, contrairement à son habitude, ici, il ne se contente pas de poser des questions et de jouer du selfie. Il sort un peu nos vedettes de leur zone de confort, s’éclate avec eux et joue lui aussi la carte de l’autodérision. «Loin de tout décorum», indique-t-on dans un communiqué transmis mercredi.

Les vignettes étant essentiellement tournées à l’intérieur de la tour de la chaîne publique (dans les loges, les studios, les corridors, etc) et misant sur des personnalités en vue de l’antenne, le tout prend un peu des allures d’info-publicité radio-canadienne, mais se révèle néanmoins sympathique et amusant.

Par exemple, dans les trois premières vidéos, Herby Moreau prend un cours de «bitcherie 101» avec Jean-Sébastien Girard pour casser un brin son image de gentil journaliste ami des stars. Il se livre également à un questionnaire de Proust express comique avec Pénélope McQuade et lui soutire quelques confidences salaces, et s’adonne à une mise en scène façon Kill Bill avec Mélissa Désormeaux-Poulin.

Le résultat est original et offre des moments différents de ce qu’on voit généralement à la télévision. Humour et complicité non feints y sont réellement au rendez-vous. Même après toutes ces années derrière le micro, Herby a encore la touche pour mettre les artistes à l’aise.

Herby en toute liberté est une production de Romeo TV. Les web-épisodes seront mis en ligne à raison de trois par semaine.

Drôle d’hypnotiseur

À compter de mardi prochain, le 24 janvier, Tou.tv offrira également une autre nouveauté, Hypno, une comédie policière absurde en huit épisodes, qu’on pourra dévorer intégralement.

Conçue, réalisée et produite par Julien Hurteau, avec la participation de Marie-Lise Chouinard aux scénarios et dialogues, Hypno compte dans sa distribution André Robitaille, Simon Lacroix et Élodie Grenier.

Le point de départ? Alors qu’il se trouve à Saint-Anicet, Luc Potvin, hypnotiseur professionnel aux talents chancelants, parvient à maîtriser un malfaiteur sur le point de commettre un vol à main armée dans un dépanneur. Impressionné, le chef de police du village l’invite alors à joindre sa brigade et à bosser pour lui.

Son arrivée tombe pile, puisque la petite municipalité est aux prises avec une série de meurtres commis par des citoyens qui, étrangement, n’ont aucun souvenir de leurs gestes et se posent donc au-dessus de tout soupçon. Amélie, la caissière de l’épicerie et fille du chef de police, a tiré sur son patron, alors que Madame Roussy, 99 ans, a empoisonné son beau-frère, et Jimmy Blais, un solide gaillard de 22 ans, a envoyé son propre père dans le coma en un seul coup de poing. Bref, il se passe des choses louches à Saint-Anicet, et Luc Potvin, alias Hypno, tentera de faire la lumière sur toute l’affaire.