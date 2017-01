ComediHa! lève le voile sur son édition d'hiver

ADVERTISEMENT

Les Denis Drolet, Mike Paterson et autres humoristes seront à l'affiche de la première édition hivernale du festival d'humour ComediHa!.

Le festival, présenté en parallèle du Carnaval de Québec, s’installera dans le quartier Petit-Champlain à la fin janvier pour proposer une série de spectacles et activités ludiques.

Le ComediHa! hivernal se déploiera à travers sept lieux intérieurs et extérieurs, jours et soirs, principalement les fins de semaine.

Le président fondateur du ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, explique que l’événement invite les spectateurs à emprunter ces lieux dans un parcours qu'ils dessineront à leur façon.

« C’est un circuit ludique, comique. Ça va vraiment être une expérience dans des villages extérieurs, des villages ludiques, plein d’activités festives en extérieur, mais plus de 150 spectacles en intérieur de 15, 30, 45 minutes. »

À l'intérieur, le Musée de la Place Royale mettra en vedette l’humour absurde des Denis Drolet dans une série de représentations les jeudis, vendredis et samedis.

Le duo, qui sera en tournée de rodage, en profitera pour tester du nouveau matériel. « Ça nous permet d’avoir une belle vitrine pour essayer notre nouveau matériel. On se garde toujours un numéro bien rodé, mais on greffe autour de ce numéro-là, du nouveau stock, des nouveaux gags qu’on vient présenter trois fois par jour », mentionne Vincent Léonard, l'un des deux humoristes.

La scène La Firme à l’angle des rues Saint-Pierre et de la Barricade accueillera des spectacles d'humour de 30 minutes. Le nom des humoristes qui s'y produiront n’a pas été dévoilé. L'organisation dit souhaiter laisser place à la découverte.

Volet anglophone

La voûte de la Maison historique Chevalier accueillera quant à elle Mike Paterson et d’autres humoristes de langue anglaise dans des prestations de 45 minutes. De la musique traditionnelle en direct sera interprétée en première partie.

L'organisation mise sur ce volet anglophone pour attirer la clientèle touristique.

« On veut offrir une complémentarité, une offre culturelle supplémentaire aux touristes qui sont dans la capitale. [...] En soirée, souvent, on cherche des activités à faire, bien nous, on leur offre des belles activités pour les anglophones et les anglophiles », affirme Sylvain Parent-Bédard.

À la voûte du Musée de la Place Royale, des humoristes de la relève proposeront de courts numéros, le temps de réchauffer les visiteurs qui sont aussi invités à découvrir des sites extérieurs.

La Place Royale et le Parc de la Cetière seront animés pour l’événement : foyer géant d’une part, activités insolites et terrasse aménagée d’autre part.

Le festival ComediHa! d’hiver se tiendra du 26 janvier au 19 février.

