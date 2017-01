Des changements importants pour la Ford Mustang 2018

ADVERTISEMENT

Introduite en 2014, la génération actuelle de la Ford Mustang n’est pas dépassée, mais Ford a tout de même cru bon d’apporter quelques modifications à son célèbre pony car pour 2018.

Présentée à Los Angeles la semaine dernière, la Mustang 2018 affiche un style quelque peu retouché et des nouveautés à l’intérieur, mais c’est sous le capot que se retrouvent les plus grands changements.

En effet, seuls les moteurs quatre cylindres de 2,3 litres EcoBoost et V8 de 5,0 litres seront proposées avec la Mustang 2018 tandis que le V6 de 3,7 litres tire sa révérence. Avec ses 310 chevaux, le moteur EcoBoost est plus puissant que le V6 sortant tout en étant beaucoup plus économique en carburant avec une consommation moyenne affichée de 9,6 litres aux 100 kilomètres avec la boîte manuelle à six rapports.

Cette boîte de transmission sera toujours offerte de série tandis que l’actuelle automatique à six rapports cède sa place à une nouvelle boîte à 10 rapports. La Mustang 2018 promet d’offrir un comportement routier encore plus dynamique grâce à de nouveaux amortisseurs et une suspension améliorée.

Quant au moteur V8 réservé à la Mustang GT, Ford indique qu’il sera le plus puissant de l’histoire du modèle. Le V8 actuel propose 435 chevaux.

Plus de technologies

La Ford Mustang 2018 sera dotée de nouvelles fonctions d’assistance à la conduite afin d’améliorer sa sécurité avec l’ajout notamment d’un système précollision avec détection de piétons, l’alerte de collision ainsi que des dispositifs d’avertissement et de prévention de sortie de voie.

Les fonctions de connectivité Apple Carplay et Android Auto s’ajoutent à la Mustang 2018 tout comme un nouvel écran numérique de 12 pouces entièrement configurable qui vient remplacer les cadrans derrière le volant. Il sera même possible de personnaliser la sonorité du moteur selon nos goûts.

Visuellement, les changements sont plus subtils, mais tout de même présents. Les phares avant sont désormais entièrement à DEL alors que les feux arrière sont redessinés. Le capot, la calandre et les pare-chocs, entre autres, ont été redessinés afin de rendre la silhouette plus épurée et aérodynamique.

La Ford Mustang 2018 sera mise en vente cet automne.