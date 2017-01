Caméras installées dans les CHSLD: l'opposition des syndicats s'organise

Le nombre d'infirmières présentes au même moment dans les Centres hospitaliers de soins de longue durée, qui accueillent en général des personnes très âgées et des handicapés, peut varier beaucoup d'un établissement à l'autre, risquant ainsi de mettre en péril la santé des patients. Une coroner avait indiqué qu'au CHSLD Saint-Augustin, à Beauport, près de Québec, une infirmière avait la responsabilité de 175 patients, quand l'un d'eux a rendu l'âme. Le ministre Barrette a promis qu'il interviendrait. Voir la suite de l'histoire ici.

Selon les données de la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec (FPBQ), 173 cas de vols et de fraudes ont été rapportés en 2015, soit une augmentation de 123 % par rapport aux chiffres de 2014. Lire la suite de l'histoire ici.

Le gouvernement provincial a dit en 2016 qu'il endossait l'usage de patates en poudre dans les repas servis en CHSLD, ce qui en avait indigné plus d'un. Quelques jours plus tard, des membres du personnel des établissements de santé de l'Est du Québec confirmaient que les repas servis aux patients étaient de «piètre qualité». Voyez quelques exemples ici. Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a depuis proposé un nouveau menu.