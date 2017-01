Des décors en carton-pâte et une chanson indigeste: voilà la recette de cette horreur. Et depuis quand Ken est-il chauve?

À une époque, les vidéos tournées devant un écran vert étaient considérées comme le summum de la technologie. Mais est-ce une excuse pour faire n'importe quoi?

Un «boy's band» en pyjama enfermé dans un hôpital psychiatrique avec des ventilateurs leur soufflant dans les cheveux... Mon dieu. Et ne parlons pas de la teinture de Justin Timberlake... Mon dieu, mon dieu.

Difficile de critiquer les Hanson, ils ont l'air tellement gentils, mais sérieusement, que s'est-il passé? D,abord ils jouent dans le salon de leurs parents, puis ils plantent des fleurs, puis ils finissent sur la lune.

Ce vidéoclip est tellement mauvais qu'il donnerait presque l'impression que le film «Cloverfield» est bon. Dans cette horreur, Sisqo sauve les masses d'un dragon géant en plein concert. Même un dragon préférerait mourir plutôt que d'entendre ça.

Rien n'a aucun sens dans cette vidéo. Prince est une espèce d'hybride Batman/Joker se livrant à une chorégraphie étrange avec dd'autres Jokers et Batmen. Mais finalement ça ressemble beaucoup à Prince.

Blood on the Dance Floor est un groupe d'adolescents assez populaire. Il mélange electro, pop, emo, maquillage glam goth et des paroles sur des relations sexuelles qu'ils n'ont sûrement jamais eu. Et le vidéoclip de «Bewitched» est pire que tout le reste.

Voici l'hommage des Village People aux conversations sexuelles des années 80. Et oui, la vidéo est aussi douloureuse que l'on peut l'imaginer. C'est horrible. Et puis on a du mal à s'imaginer que ces hommes-là appellent des femmes pour leur raconter des cochonneries.

Dans cette vidéo, Mc Hammer est un mélange d'Eddie Murphy et de Milli Vanilli. Et l'un des pires chanteurs de hip hop de tous les temps. Ces mouvements de danse…ces vêtements…pas étonnant à ce qu'il ait duré aussi peu de temps sur la scène musicale.

Félicitations. Vous avez pris une horrible chanson pop, y avez ajouté du Jersey Shore, du Wilmer Valderrama et du Ron Jeremy, dans une vidéo avec des robots dansants et des hommes se dandinant dans des G-string léopard. Votre horrible est horrible et... vous le savez.

Cette vidéo ne ferait pas partie de ce classement si Justin Bieber n'en faisait pas partie. Son jeu d'acteur est presque aussi pathétique que son jeu d'acteur. On a presque de la peine à le voir essayer de séduire une femme.

À quoi pensait le groupe en faisant cette vidéo? Les membres du groupe se promènent comme des missionnaires dans une école catholique africaine, font des câlins aux enfants et jouent dans une ferme. C'est gênant.

Kanye West l'a fait exprès? Dites-nous qu'il l'a fait exprès. Ça doit forcément être ironique parce qu'il est impossible qu'il se dise que sa vidéo est géniale. Un tel désastre ne peut être involontaire.

Une fille nue qui se balance sur une boule de destruction et lèche un marteau en pleurant. Miley Cirus et son directeur Terry Richardson ont forcément dû lire le manuel du pire vidéoclip.

Normal qu'Alice Cooper ait des cauchemars s'il dort dans une chambre aussi gothique. mais le problème c'est quand même ces monstres et leurs masques en papier. Et leur chorégraphie aussi. Tout, en fait.

Mais que leur est-il passé par la tête? Un village de la Renaissance avec des nains en déguisements bizarres courant dans une espèce de forêt de Sherwood du pauvre? Non non, ça n'a pas de sens.

C'est avec cette chanson qu'Elton John a défini le terme «horrible vidéoclip des années 80». Danses lascives, peintures corporelles ratées, portiers en vêtements moulants à paillettes et Elton John en chapeau de safari. Et plein d'autres surprises.

Voici la vidéo qui a détruit la carrière de Billy Squier. C'est un peu comme s'il avait décidé de rejouer la scène de strip-tease de «Risky Business», mais sans ironie et sans grâce. Comment le réalisateur a-t-il pu accepter qu'on filme cette chose?

Oui, c'état destiné à être drôle, mais l'humour ne sauve pas tout.

La carrière de Lady Gaga est basée sur la copie de Madonna…mais en beaucoup moins bien. On la voit voler le catholicisme blasphématoire de son idole et le mélanger à un peu d'art moderne histoire de choquer. Problème: tout ça a déjà été fait un million et demi de fois.

Voici la vidéo tristement célèbre de Cher presque nue sur un bateau de guerre, chevauchant un canon.

On a compris, Rob: tu aimes les films d'horreur. Mais faire une vidéo sur ta voiture hantée avec des images subliminales de scènes horribles et de toi qui bouge ta tête dans tous les sens, ça non.

Cette horreur, c'est ce que l'on obtient quand on prend un groupe techno suédois pour le mettre avec tous ses amis dans une ferme. Voilà une fête à laquelle personne ne devrait aller.

Les accoutrements sont atroces et les bons sentiments optimistes si artificiels et sucrés qu'on peut attraper le diabète rien qu'en regardant cette vidéo. Ne parlons pas de cette séquence à la lumière noire.

Le vidéoclip de «Nothing My Love Can't Fix» comprend tous les stéréotypes gênants d'une mauvaise vidéo des années 90. Mauvaise synchronisation labiale, des danses insupportables, des poses irritantes, des graffitis et un chanteur sans talent.

La vidéo de «Gimme More» a été tournée lorsque Britney était au fond du gouffre. Pas l'époque où elle était chauve, mais celle où elle était la moins inspirée musicalement. Même elle n'y croit pas.

Rien d'étonnant à ce qu'Eddie Murphy ait participé à deux des 50 pires vidéoclips de l'histoire. Et pour «Whatzupwitu», Michael Jackson est dans le même bateau. On y voit le duo flotter dans un faux ciel avec un Murphy en camisole. Michael Jackson a sûrement dû perdre un pari pour être là-dedans.

«Too Sexy», ce n'ets clairement pas la définition de cette vidéo. Le duo britannique a l'air de penser que c'est drôle, mais ça ne l'est pas. C'est horrible.

U2 a fait dans l'expérimental avec «Numb». Mais voir the Edge assis dans une chaise, à se laisser tripoter, ficeler et lécher par des gens de passage, ce n'est pas expérimental. C,est du réchauffé.

Ce fut un succès il y a quelques années, mais à voir cette vidéo, on peut croire que les membres du groupe n'en avait aucune idée. Ils ont tourné ça dans un sous-sol et grâce à un ami qui avait un écran vert. Cette manie de l'écran vert...

L'ironie veut qu''une des meilleures chansons pop de l'Histoire ait aussi un des pires vidéoclips. On y voit les membres du groupe marcher vers... l'espace? Et encore, vous n'avez rien vu.

En fonction de votre niveau de misogynie, peut-être allez-vpous penser que cette vidéo est une des meilleures. Mais on ne nous enlèvera pas de l'idée qu,Eric Prydz et son équipe n'avaient pas d'idée et voulaient juste passer du temps avec un groupe de filles à moitié nues.

Ce n'est pas parce que les Beach Boys sont vieux qu'ils ont le droit de faire de mauvaises vidéos. «Kokomo» ressemble à une vidéo de karaoké tournée dans un hôtel Hilton.

Si Kiss est impliqué d'une façon ou d'une autre dans un projet, on peut être sûr que ce sera un désastre. mais là c'est le pompon. Kiss sans maquillage, devant un faux volcan et chantant sur la tristesse des femmes: un bijou.

Le vidéoclip de «Heart Shaped Glasses» a l'air d"une belle excuse pour permettre à Marylin Manson de montrer au monde qu'il avait des rapports sexuels avec une fille beaucoup plus jeune que lui. En l'occurrence, Evan Rachel Wood. Ils passent leur temps à faire l'amour. Et à la fin, ils le font même dans des torrents de sang. Classe.

C,est dans l'ordre des choses qu'une des pires chansons de tous les temps ait aussi un des pires vidéoclips. Tout au long de la vidéo, le groupe joue le morceau tandis que Fred Durst marche sans but, suivi d'un groupe de jolies filles.

Même si Alanis Morissette a vendu des milliards de copies de «Jagged Little Pill», le budget de production avait sûrement été dilapidé lorsqu'elle a fait la vidéo de «Head Over Feet». The whole video features Alanis singing close up in a black room, and the most excitement comes when she starts playing the harmonica at the end. What a snoozer.

À votre avis, qu'est-ce qui est pire? La vidéo ou le groupe?

Heidi Montag a fait cette vidéo pour sa chanson «Higher» avec son mari Spencer Pratt à la réalisation. Ok, mais il l'a sûrement tournée sur son iPhone.

Quoi de pire que des poses séductrices avec des costumes à épaules larges et des chorégraphies sur des chantiers de construction? Réponse: rien.

Espérons qu'Eiffel 65 a reçu un rabais pour les images de synthèse utilisées dans ce vidéoclip parce que franchement c'est horrible. Espérons que les aliens soient à la recherche d'un astéroïde qui les détruira, eux et le groupe.

«Big Bad Wolf» est horrible et dégoûtante. La vidéo met en scène des acteurs avec pour appareil génital les têtes d'Armand Van Helden et A-Trak. La suite restera dans les annales. Malheureusement.

Si cette vidéo était ironique, elle aurait été un chef-d'oeuvre. Malheureusement ce n'est pas le cas. The Darkness était inspiré par le glam rock et le hair metal, mais sûrement un peu trop pour les années 2000. Une blague qui a mal tourné.

Vanilla Ice fait de son mieux pour essayer de nous convaincre qu'il est un mauvais garçon en pyjama. Il a même son nom tagué sur les murs. Mais sa mère doit encore avoir honte de lui à l'heure qu'il est.

Des hommes en collants et blazers à épaulette géantes qui ne chantent pas vraiment leur chanson, le tout agrémenté d'un de spires mouvements de dance de l'Histoire. Voilà, ça c'est Milli Vanilli dans toute sa splendeur.

quand votre famille a plus d'argent que tout le continent asiatique, vous pouvez vous permettre de payer pour vous faire une carrière musicale et tourner des vidéos, peu importe qui vous êtes. On aimerait que Paris Hilton utilise mieux l'argent de papa, mais le monde est cruel et mal fait.

Pourquoi Corey Feldman s'obstine-t-il à faire des vidéos? On voit ici l'enfant-star imiter Michael Jackson et rendre un hommage minable à «I Love Lucy». Vite, à la poubelle.

Avant de regarder cette vidéo, peut-être dveriez-vous vous faire une idée de quoi il s'agit. Rien que l'idée d'Eddie Murphy en pop star… soyons sérieux. Il s'agit en fait d'un tournage en une prise le montrant à son arrivée au studio pour enregistrer “Party All the Time” et Rick James à la production. On vous aura prévenus.

«Hooked on a Feeling» est si atroce qu'on ne peut faire autrement que de penser que c'est fait exprès. Récapitulons: un écran vert (encore), un Hoff volant et des villageois africains. Au moins l'Allemagne l'adore.