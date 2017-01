Il anéantit un nid d'abeilles à mains nues

ADVERTISEMENT

Certains s’improvisent homme à tout faire et se lance aveuglément dans diverses tâches sans aucune connaissance. Alors imaginez la face de cette Chantel lorsque son copain lui a dit qu’il enlèverait le nid d’abeille de leur résidence à mains nues.

Chose certaine, il n’a pas peur des abeilles ni des piqûres.

Ce Floridain originaire de Trinidad commence par attraper une abeille puis l’écrase entre ses doigts puis s’attaque au nid. Et devinez quoi? Il le réduit en purée.

Selon les informations sous la vidéo publiée sur Youtube, l’homme exterminerait des abeilles avec ses mains nues depuis plus de 20 ans. Il s’y serait adonné plus de 50 fois et n’aurait jamais été piqué.

Mais Monsieur… sachez que personne ne vous jugera si vous portez des gants.