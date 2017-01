Pour 2 litres de bouillon • Préparation : 20 min • Cuisson : 1 h 30 • Difficulté : Facile • Coût : Économique Les ingrédients Carcasse de poule ou de poulet..........................1 Oignon..............................................................1 Ail........................................................ 2 gousses Carottes............................................................2 Navet blanc.......................................................1 Poireau.............................................................1 Clous de girofle.................................................4 Branche de thym...............................................1 Feuilles de laurier..............................................4 Poivre noir en grains.......................½ cuil. à café Céleri...................................................1 branche Sel La recette 1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Disposez sur un plat allant au four la carcasse de poulet et enfournez pour 30 min. 2. Épluchez l’oignon, l’ail, les carottes et le navet. Retirez le vert abîmé du poireau et incisez-le du haut jusqu’au coeur du blanc. Rincez longuement le poireau et le céleri sous l’eau froide afin de retirer toute trace de terre. 3. Piquez l’oignon avec les clous de girofle et enfermez l’ail avec le thym, le laurier et le poivre dans une gaze ou une compresse. 4. Dans une grande cocotte, mettez la carcasse du poulet et couvrez largement de 2,5 l d’eau froide. Portez à ébullition, retirez l’écume qui se forme à la surface, puis ajoutez les légumes et laissez cuire à gros bouillon pendant 1 h. Filtrez le bouillon, vérifiez l’assaisonnement. Il est prêt à l’emploi. Pour le bouillon de bœuf On réalise de la même façon le bouillon de bœuf. Il faut d’abord faire rôtir environ 1 kg d’os avant de les faire bouillir, puis retirer l’écume et enfin ajouter les légumes. Si vous désirez colorer les bouillons pour qu’ils aient une couleur plus sombre, coupez un oignon en deux et faites caraméliser les faces plates dans une poêle avec un peu de matière grasse. Il faut qu’ils deviennent noirs. Mettez-les alors dans le bouillon. Par ailleurs, j’ai remarqué que les bouillons sont plus translucides lorsqu’on utilise des os ou des carcasses plutôt que de la chair et que cela marche encore mieux lorsqu’on fait rôtir le tout auparavant.

Pour 2 litres de bouillon • Préparation : 10 min • Cuisson : 1 h • Difficulté : Facile • Coût : Économique Les ingrédients Oignon..............................................................1 Ail........................................................ 2 gousses Carottes............................................................3 Navets..............................................................2 Poireaux..................................................2 petits Clous de girofle.................................................4 Thym................................................. 2 branches Poivre en grains..............................½ cuil. a café Branche de céleri...............................................1 Laurier...................................... Quelques feuilles Sel La recette 1. Épluchez l’oignon, l’ail, les carottes et les navets. Retirez le vert abîmé des poireaux et incisez-les du haut jusqu’au coeur du blanc. Rincez longuement les poireaux sous l’eau froide afin de retirer toute trace de terre. 2. Piquez l’oignon avec les clous de girofle et enfermez l’ail avec le thym et le poivre dans une gaze ou une compresse. 3. Mettez tous les ingrédients dans une casserole avec 3 pincées de sel et couvrez de 2,5 litres d’eau froide. Posez sur le feu et portez à ébullition. Laissez alors cuire 1 h à petite ébullition. Coupez le feu, filtrez le bouillon. Il est prêt a l’emploi Conseils On essaie de toujours garder les bouillons translucides ; c’est pour cela que je vous conseille d’enfermer l’ail dans une gaze car, à la cuisson, il risque de se transformer en purée. Ce bouillon est une recette de base que vous pouvez épicer avec des feuilles de combava, du gingembre ou de la citronnelle en fonction de l’utilisation que vous en ferez.

Pour 4 personnes • Préparation : 20 min • Cuisson : 20 min • Difficulté : Facile • Coût : Économique Les ingrédients Bouillon de légumes (voir p.10)..................1,25 l Coriandre fraîche...................................... 1 botte Carotte fane............................................ 1 petite Carotte violette........................................ 1 petite Citron vert.........................................................1 Orange................................................... 1 petite Fleurs comestibles (bourrache, bégonias, ail des ours...).....1 poignée Sel, poivre La recette 1. Faites chauffer le bouillon et maintenez-le à frémissement. 2. Effeuillez la coriandre. Gardez les feuilles au réfrigérateur et mettez les tiges dans le bouillon. 3. Épluchez les carottes et râpez-les. Assaisonnez avec un peu de sel, de poivre et réservez. Rincez, épluchez les agrumes afin de récupérer le zeste. Émincez-le finement et disposez-le dans une casserole d’eau froide. Portez à ébullition, égouttez et recommencez cette opération 2 fois. Pressez les agrumes et mélangez les jus. 4. Répartissez le bouillon dans de grandes assiettes à soupe. Placez au centre un peu de carottes, les zestes, la coriandre fraîche, 2 cuil. à soupe de jus d’agrumes et terminez avec les fleurs. Servez aussitôt. Conseil Si vous ne possédez pas de jardin avec des fleurs comestibles, demandez à votre maraîcher s’il ne peut pas vous en fournir. J’en trouve pour ma part dans une épicerie bio où je passe commande.

Pour 4 personnes • Préparation : 20 min • Cuisson : 20 min • Difficulté : Facile • Coût : Économique Les ingrédients Bouillon de volaille (voir p.12) ........................1 l Pâte de tamarin................................1 cuil. à café Blanc de poulet rôti ou les restes d’un poulet rôti.................................................1 Coriandre................................................ ½ botte Piment vert...............................................1 petit Piment rouge............................................1 petit Gingembre frais.......................................... 2 cm Oignon nouveau................................................1 Sauce nuoc-mâm..............................1 cuil. à café Sauce soja........................................1 cuil. à café La recette 1. Effeuillez la coriandre. Retirez le pédoncule des piments avant de les couper en deux afin de retirer les graines. Émincez-les finement. Épluchez le gingembre, coupez-le en fines tranches puis détaillez celles-ci en fins bâtonnets. Rincez l’oignon nouveau, retirez le vert abîmé et émincez-le finement. 2. Dans une casserole, portez à frémissement le bouillon avec la sauce nuoc-mâm, la sauce soja et la pâte de tamarin. Vérifiez l’assaisonnement. 3. Effilochez le poulet et répartissez-le dans 4 grandes assiettes creuses. Arrosez de bouillon et saupoudrez de coriandre, de piment et de gingembre.