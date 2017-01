Paul Arcand revient à TVA

ADVERTISEMENT

Après avoir fait la pluie et le beau temps avec ses entrevues coup de poing à TVA au tournant des années 2000, Paul Arcand se lance dans un nouveau projet, à la même antenne.

L’homme de confiance des matins du 98,5 mènera à nouveau de grandes entrevues dans Conversation secrète, une série de tête-à-tête événementiels réalisée par Jean Lamoureux et produite par Guy Villeneuve, du groupe Fair Play. C’est ce qu’on a annoncé lors d’une conférence de presse très courue, mardi matin.

Politiciens, athlètes, artistes, gens d’affaires, gens qui ont envie de faire le point sur leur vie et de se vider le cœur, bref, invités qui ont envie de parler, qui ont des choses à dire et qui n’ont besoin que d’une tribune pour le faire : Paul Arcand a envie de s’entretenir avec des voix qui ont le goût de se confier et qui, surtout, n’ont pas la langue de bois.

Conversations secrètes est l’adaptation d’un format français.

Plus de détails à venir…