Après une vie passée au coeur d'Hollywood et des excès à faire frémir l'intrépide Princesse Leia qu'elle incarnait dans "Star Wars", l'actrice Carrie Fisher est décédée à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque. Elle avait 60 ans. La comédienne américaine avait repris récemment son rôle mythique de princesse rebelle dans une nouvelle trilogie de la saga spatiale, dont le premier opus est sorti l'an dernier.

Le chanteur britannique George Michael, interprète notamment des tubes "Faith" et "Careless Whisper", est mort à son domicile à l'âge de 53 ans. "C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", a indiqué l'agent du chanteur dans un communiqué.

Né le 10 juin 1952 à Bagotville, au Saguenay, Dominique Lévesque a fait partie du collectif humoristique le Groupe sanguin en compagnie, entre autres, de Dany Turcotte, Marie-Lise Pilote et Émile Gaudreault. Après ses études universitaires, il est devenu enseignant au Cégep de Jonquière, où il enseignait le français théâtre. Il a d'ailleurs enseigné à de nombreux journalistes, puisqu'il enseignait aux groupes en Arts et technologie des médias. C'est avec des étudiants talentueux qu'il a formé le Groupe sanguin et faisait de l'improvisation et du théâtre noir.

Anique Poitras a offert quantité d’ouvrages de fictions et d’albums illustrés pour enfants qui ont marqué le jeune public d’ici. Parmi eux, La Lumière Blanche, une histoire d’amour publiée en 1993, et ses suites intitulées La Deuxième Vie, La Chambre d’Eden Tome I et La Chambre d’Eden Tome II - et plus tard regroupées en un seul et même bouquin, Le Roman de Sara – lui ont permis de gagner le cœur de bien des adolescents, mais également celui de plusieurs lecteurs adultes. L’écrivaine avait aussi extirpé l’un des personnages de cette série, Mandoline, pour lui créer un nouvel univers, une dizaine d’années plus tard, dans La Chute du Corbeau et L’Empreinte de la Corneille.

L'auteur de bandes dessinées français Gotlib, père de Gai-Luron, l'imperturbable chien aux paupières tombantes, est mort à l'âge de 82 ans, ont annoncé à l'AFP les éditions Dargaud. Marcel Gottlieb, connu comme "Gotlib", avait notamment créé la "Rubrique à brac" en 1968, une série de bandes dessinées farfelues, à l'humour caustique, qui eut un très grand succès.

Astronaute légendaire et ancien sénateur, John Glenn, qui s'est éteint à 95 ans, a été le premier Américain à effectuer un vol orbital et aussi la personne la plus âgée à aller dans l'espace, à 77 ans. "John a toujours représenté le meilleur, inspirant des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'astronautes qui nous emmèneront sur Mars et au-delà", a indiqué le président Barack Obama dans un communiqué. En février 1962, il est devenu le premier Américain à atteindre l'orbite terrestre à bord de la minuscule capsule Mercury baptisée Friendship 7.

L'acteur canadien Alan Thicke, qui a joué le rôle du père aimable dans la comédie de situation "Growing Pains", s'est éteint à l'âge de 69 ans. La nouvelle a été confirmée par Carleen Donovan, qui agit comme relationniste pour le fils d'Alan Thicke, le chanteur Robin Thicke. Elle a indiqué que le comédien était mort d'une crise cardiaque à Los Angeles, sans donner plus de détails. Alan Thicke tenait le rôle du Dr Jason Seaver dans la série sur ABC "Growing Pains", diffusée de 1985 à 1992. L'acteur a connu une carrière prolifique, incluant des apparitions ces dernières années dans la comédie à la télévision "How I Met Your Mother" et dans la série sur Netflix "Fuller House". Il était également souvent en vedette dans des publicités de Sirius.

L'actrice québécoise Rita Lafontaine est morte le 4 avril 2016 à l'Hôtel-Dieu de Montréal, où elle était hospitalisée depuis quelques jours pour y subir une opération chirurgicale. Née le 8 juin 1939 à Trois-Rivières, elle a commencé sa carrière au théâtre avec le dramaturge Michel Tremblay. Elle a notamment été de la première distribution de sa pièce Les Belles-Sœurs, en 1968. Elle a par la suite tenu plusieurs rôles principaux dans ses œuvres, dont À toi pour toujours, ta Marie-Lou et Albertine en cinq temps.

Le chanteur Leonard Cohen, natif de Montréal, est décédé à l'âge de 82 ans. Leonard Cohen a connu une carrière prolifique qui s'est étendue sur six décennies. Son dernier album You want it darker"est paru le 21 octobre, soit il y a moins d'un mois. Les chansons de cet écrivain, poète, auteur-compositeur-interprète et séducteur de renom ont été reprises près de 2000 fois et se sont retrouvées sur les trames sonores de films aussi variés que Shrek et Natural Born Killers.

Le chroniqueur politique Jean Lapierre ainsi que plusieurs membres de sa famille sont morts dans un écrasement d'avion aux Îles-de-la-Madeleine le 29 mars 2016.

Le musicien de blues québécois Bob Walsh est décédé le 15 novembre. Un pilier du blues au Québec, le chanteur et guitariste arpentait les scènes du Québec depuis les années 70, d'abord au sein de groupes, notamment Devito Walsh Band, puis en solo.

L'acteur américain Gene Wilder, inoubliable interprète de "Willy Wonka" et pilier des comédies débridées de Mel Brooks, est décédé lundi à l'âge de 83 ans, selon le magazine Variety. Gene Wilder, dont le nez proéminent et la chevelure bouclée abondante rendaient son visage reconnaissable entre tous, est décédé des suites de la maladie d'Alzheimer à Stamford dans le Connecticut, précise Variety.

L'ancien premier ministre albertain et ministre fédéral Jim Prentice est mort dans un écrasement d'avion qui a tué quatre personnes près de Kelowna en Colombie-Britannique, le 13 octobre. Jim Prentice avait 60 ans.

Le père de la Révolution cubaine Fidel Castro, qui a tenu son île d'une main de fer et marqué de son empreinte l'histoire du XXe siècle avant de céder le pouvoir à son frère Raul, est mort à l'âge de 90 ans, le 25 novembre.

Shimon Peres, qui a reçu le prix Nobel de la paix, était le doyen des hommes d'État d'Israël, l'un des leaders les plus admirés du pays et la dernière personne liée aux pères fondateurs de l'État hébreu encore en vie. Durant sa carrière politique de quelque 70 ans, il a occupé presque tous les postes prestigieux du gouvernement, dont celui de premier ministre à trois reprises.

Palmer a fait son entrée sur la scène professionnelle en 1955. Il est rapidement devenu l'archétype du golfeur moderne, avec un style flamboyant et un sens du spectacle. Ses batailles avec Gary Player et Jack Nicklaus ont grandement participé à la popularisation du sport à la télévision. Palmer a remporté sept tournois majeurs. Il a gagné le Tournoi des maîtres une première fois en 1958, et a récidivé en 1960, 1962 et 1964. Il a totalisé 62 victoires sur le circuit de la PGA et a été parmi la première cohorte intronisée au Temple mondial de la renommée du golf, en 1974.

Fernandez a participé à deux matchs des étoiles au cours de sa carrière et a présenté une fiche de 38-17 en quatre saisons avec les Marlins, remportant au passage le titre de recrue par excellence de la Ligue nationale en 2013. L'artilleur originaire de Santa Clara, à Cuba, avait obtenu sa citoyenneté américaine l'an dernier. Il avait tenté de fuir Cuba au moins trois fois _ se retrouvant même en prison après l'un de ses échecs _ avant d'atteindre la côte américaine et de poursuivre des études secondaires à Tampa, en Floride. Les Marlins l'ont repêché en 2011 et il a entamé sa carrière dans le Baseball majeur deux ans plus tard.

Né à Reno, dans le Nevada, Curtis Hanson a débuté sa carrière en 1970 en adaptant pour le cinéma "The Dunwich Horror" de H.P. Lovecraft, mais ce n'est qu'en 1992 avec le thriller "The Hand That Rocks the Cradle" qu'il a commencé à se faire un nom comme réalisateur. Il est surtout connu pour avoir réalisé "L.A. Confidential" avec Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey ou encore Danny DeVito qui lui a valu l'Oscar du meilleur scénario adapté en 1997, et "8 Mile" avec le rappeur Eminem, sorti en 2002.

Le dramaturge américain Edward Albee, auteur de la célèbre pièce "Qui a peur de Virginia Woolf?", est décédé vendredi à 88 ans chez lui à Montauk, dans l'État de New York, selon les médias américains. Il est décédé après une courte maladie, a indiqué son assistant, Jakob Holder, au New York Times. Considéré comme l'un des plus grands dramaturges américains de son époque,Edward Albee avait reçu à trois reprises le prix Pulitzer. Sa célèbre pièce "Qui a peur de Virginia Woolf?" (1962) avait elle été sélectionnée pour ce prestigieux prix, mais ne l'avait pas décroché.

Symbole de la lutte pour la cause transgenre, l'actrice Alexis Arquette est décédée dimanche 11 septembre à 47 ans. Selon TMZ, elle serait morte entourée de sa famille et de ses amis, mais les causes sont encore inconnues. La famille, dévastée, rend hommage sur les réseaux sociaux à cette femme qu'ils admiraient tant. "Passer de l’autre côté en chantant Starman". Patricia Arquette a publié sur Twitter la chanson de David Bowie sur laquelle Alexis s'est éteinte.

Roberto Bissonnette se trouvait à bord d'un hélicoptère qui s'est écrasé contre des lignes de transport d'électricité près de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Roberto « Bob » Bissonnette était aussi connu comme chansonnier et ex-joueur de hockey sur glace.

Le réalisateur André Melançon, l'homme derrière les classiques «La guerre des tuques» et «Bach et Bottine» s'est éteint le 24 août, à l'âge de 74 ans.

Augustin Roy, qui a présidé le Collège des médecins pendant 20 ans jusqu'en 1994, est décédé à Québec le 23 août.

La députée d'Arthabaska à l'Assemblée nationale, Sylvie Roy, s'est éteinte dimanche 31 juillet à l'âge de 51 ans. Elle est décédée des suites d'une hépatite aiguë.

La « Grande Dame de la chanson » n'est plus. Lucille Dumont, interprète de la chanson Le ciel se marie avec la mer, s'est éteinte à l'âge de 97 ans le 29 juillet.

Le franchisé McDonald's de la région de Pittsburgh qui a inventé le Big Mac il y a près de 50 ans est décédé le 30 novembre à l'âge de 98 ans.

Le Canada a perdu une pionnière de la recherche scientifique vendredi. La physicienne et féministe de renom, Ursula Franklin, est morte à l'âge de 94 ans le 22 juillet.

L'ex-député libéral de Gatineau est décédé le 30 avril, à l'âge 80 ans, des suites d'un cancer du poumon. Réjean Lafrenière a été adjoint parlementaire au ministre des Ressources naturelles et ministre délégué aux Affaires autochtones en 1994. De 2003 à 2007, il était également adjoint parlementaire au ministre des Transports.

L'écrivain d'origine polonaise Martin Gray, dont la vie tragique a inspiré le livre Au nom de tous les miens, adapté plus tard pour le cinéma et la télévision, est mort le 25 avril.

L'homme de télévision Richard Martin, qui a réalisé plusieurs Bye bye et Lance et compte 2 et 3, est mort le 18 octobre. Richard Martin a commencé sa carrière à Radio-Canada dans les années 60 comme comédien dans de petits rôles, mais a rapidement fait le passage à la réalisation. Il a signé plusieurs émissions de variétés, dont Donald Lautrec chaud, et quelques émissions sur des chansonniers comme Claude Léveillée.

Le jazzman américain Billy Paul est mort le 24 avril à son domicile de Blackwood au New Jersey, au sud de Philadelphie, à l'âge de 80 ans.

Le chanteur congolais Papa Wemba, 66 ans, est décédé le 24 avril après un malaise survenu sur scène à Abidjan où il participait au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua). Le musicien américain natif de Philadelphie, dont la carrière a duré une soixantaine d'années, a notamment été le créateur des succès «Philadelphia Soul » et «Me and Mrs. Jones».

Prince est décédé à 57 ans dans un studio à Minneapolisle 21 avril 2016.

Doris Roberts, la star de la série télévisée américaine Everybody Loves Raymond, est décédée le 17 avril à 90 ans à Los Angeles.

Le dramaturge québécois Marcel Dubé est décédé à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie le 7 avril 2016.

Le géant du country Merle Haggard, qui célébrait les hors-la-loi, les sous-estimés et sa fierté nationale dans des succès comme «Okie From Muskogee» et «Sing Me Back Home», est décédé le 6 avril, jour de son anniversaire, à l'âge de 79 ans.

Le réalisateur, metteur en scène et producteur Jean Bissonnette, une figure incontournable du paysage télévisuel québécois des 50 dernières années, est décédé à 81 ans le 29 mars. Jean Bissonnette a réalisé des émissions marquantes, notamment Les couche-tard, Moi et l'autre, Appelez-moi Lise, Les lundis des ha! ha! ainsi que le premier Bye bye.

Jim Harrison, l'écrivain, le poète et l'amant de la nature qui a célébré les grands espaces américains dans ses écrits et connu la gloire dans la quarantaine avec la saga historique "Légendes d'automne", a rendu l'âme à l'âge de 78 ans le 26 mars.

La première femme députée et ministre à Québec, Marie-Claire Kirkland, est décédée à 91 ans le 24 mars.

L'acteur Ken Howard qui était la vedette de la série télévisée américaine "The White Shadow" et qui a été président de la Guilde américaine des acteurs, est décédé à l'âge de 71 ans.

Rob Ford, un homme simultanément adoré par ses partisans et détesté par ses opposants pendant son mandat entaché de scandales qui l'ont rendu tristement célèbre à l'échelle internationale, est décédé le 22 mars.

Le coroner et commissaire aux incendies Cyrille Delâge est mort à l'âge de 80 ans, quelques jours après avoir été hospitalisé. Au cours de sa carrière, M. Delâge a mené plus de 3 500 enquêtes, dont celle sur la récente tragédie de L'Isle-Verte.

Le chanteur Frank Sinatra Jr. est mort d'une crise cardiaque mercredi à l'âge de 72 ans. Le fils de Frank Sinatra se trouvait en tournée en Floride lors de son décès, a annoncé sa sœur Nancy Sinatra.

Lady Penelope est morte. Sylvia Anderson, co-fondatrice de la série anglaise culte, Les sentinelles de l’air, est décédée à 88 ans d’une courte maladie.

Le parolier français d'origine algérienne Roger Tabra, qui a écrit des chansons pour de nombreux artistes québécois, dont Éric Lapointe, est décédé le 11 mars en France.

Keith Emerson, membre fondateur et claviériste du groupe de rock progressif Emerson, Lake and Palmer, est mort le 11 mars, à 71 ans, chez lui à Santa Monica.

George Martin, producteur de légende des Beatles surnommé "le cinquième Beatle", est décédé à l'âge de 90 ans.

L'ancienne Première dame des États-Unis Nancy Reagan est décédée le 6 mars à Los Angeles d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 94 ans.

Ray Tomlinson, le père du "@" et de l'e-mail, est mort samedi le 5 mars d'une crise cardiaque.

Le professeur Tony Dyson, qui fabriqua R2-D2, le célèbre petit robot de la saga Star Wars en 1977, a été retrouvé mort le 3 mars dans sa villa sur l'île maltaise de Gozo.

L'acteur américain George Kennedy, récompensé d'un Oscar pour son rôle dans "Luke la main froide" et célèbre pour ses apparitions dans les films "Y a-t-il un flic...?", est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé sa famille le 29 février.

Douglas Slocombe, un directeur de la photographie britannique qui a notamment travaillé avec Steven Spielberg sur la trilogie "Indiana Jones", est décédé à l'âge de 103 ans le 22 février.

L'homme d'affaires américain Peter Mondavi, l'un des pionniers de la viticulture dans la vallée de Napa, en Californie, et propriétaire des vignobles Charles Krug, est décédé dans sa maison californienne à 101 ans.

L'acteur québécois Claude Michaud s'est éteint paisiblement à l'âge de 77 ans.

L'écrivain italien Umberto Eco, auteur du célèbre roman "Le nom de la rose", est décédé à l'âge de 84 ans dans la nuit du 19 février au 20 février.

La romancière américaine Harper Lee, auteur de "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur" (To Kill A Mockingbird) qui est restée sa seule oeuvre pendant plus de cinq décennies, est décédée à 89 ans le 19 février 2016.

Le cinéaste novateur et controversé Andrzej Zulawski, Polonais qui a passé une grande partie de sa vie en France, est mort mercredi des suites d'un cancer à l'âge de 75 ans.

L'ancien secrétaire général des Nations unies Boutros Boutros-Ghali est mort à l'âge de 93 ans le 16 février. Le diplomate égyptien avait été le premier Africain à accéder au poste de secrétaire général, une fonction qu'il avait occupée entre 1992 et 1996.

Premier titulaire du ministère québécois de l'Environnement, Victor Goldbloom est décédé le 15 février à l'âge de 92 ans.

Discrète, elle était pourtant l'une des romancières françaises dont les livres se vendaient le mieux. Juliette Benzoni, reine du roman historique, est morte le 8 février à l'âge de 95 ans.

La plateforme Snapchat a perdu l'une de ses plus fidèles utilisatrices. Katie May, auto-consacrée "reine de snapchat" et forte de deux millions d’abonnés sur Instagram, a succombé à un AVC dans la nuit du 4 au 5 février.

Le monde des sports extrêmes a perdu l'un de ses champions. Dave Mirra, légende américaine du BMX, a été retrouvé mort le 4 février à l'âge de 41 ans. Il avait remporté 14 médailles d'or aux X Games. Il était aussi le premier homme à avoir réussi un «double backflip» sur son vélo lors d'une compétition et détenait le record du monde du plus haut saut sur une rampe en BMX.

Le chanteur français Michel Delpech est mort le 2 janvier à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. Michel Delpech, idole hippie à la française dans les années 70, a connu le succès très vite en 1965 avec "Chez Laurette".

Le fondateur du groupe Earth, Wind & Fire, Maurice White, souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson et est décédé paisiblement le 4 février pendant son sommeil.

Joe Alaskey, la voix de certains des personnages de dessins animés les plus célèbres de l'histoire du cinéma comme Bugs Bunny et Daffy Duck est mort le 3 février à l'âge de 63 ans.

Jacques Rivette, réalisateur français connu notamment pour les films "La Belle Noiseuse", "Paris nous appartient" et "L'Amour fou", est décédé vendredi 29 janvier à l'âge de 87 ans.

Paul Kantner, cofondateur du groupe de musique Jefferson Airplane, grand nom de l'ère du rock psychédélique des années 1960, est décédé d'une crise cardiaque le 28 janvier à l'âge de 74 ans. Plus de détails ici.

François Barbeau, concepteur de costumes québécois renommé qui a créé pour le théâtre, l'opéra, le cinéma et la télévision notamment, est décédé à 80 ans dans la nuit du 27 au 28 janvier. Il a collaboré au cours de sa carrière à plus de 500 productions, au Québec comme à l'étranger.

Le légendaire acteur Abe Vigoda, qui a été en vedette dans Le Parrain, est mort à l'âge de 94 ans le 26 janvier dans une résidence pour personnes âgées au New Jersey.

Le chanteur britannique Black, auteur du tube "Wonderful life", est mort le 26 janvier à l'âge de 53 ans, deux semaines après un accident de voiture en Irlande qui l'avait laissé dans un état critique.

L'écrivain québécois Pierre Des Ruisseaux, lauréat d'un prix du Gouverneur général et ancien poète officiel du Parlement, est décédé le 25 janvier à l'âge de 70 ans.

L'écrivain Michel Tournier, l'un des grands auteurs français de la seconde moitié du XXe siècle, Prix Goncourt pour "Le roi des Aulnes" en 1970, est décédé le 25 janvier à l'âge de 91 ans chez lui non loin de Paris

René Angélil, qui a lancé la carrière de la chanteuse Céline Dion avant de l'épouser, est mort le 14 janvier à l'âge de 73 ans après un un combat contre le cancer.

Le guitariste Glenn Frey, qui a cofondé les Eagles et a formé avec Don Henley l'une des équipes d'auteurs et compositeurs les plus talentueuses de l'histoire de la musique grâce à des succès comme "Hotel California" et "Life in the Fast Lane", est décédé le 18 janvier.

Clarence Reid, le rappeur américain mieux connu sous son nom de scène Blowfly, derrière lequel il scandait des paroles crues, est décédé le 17 janvier.

Le musicien David Bowie est mort d'un cancer à l'âge de 69 ans le 10 janvier. Voyez tous les détails le concernant ici.

L'acteur qui incarnait notamment Sevrus Rogue, dans les aventures de Harry Potter au grand écran, est mort le 14 janvier à l'âge de 69 ans, à la suite d'un cancer.

Le célèbre couturier français André Courrèges est mort à l'âge de 92 ans à son domicile de Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. Connu pour ses créations futuristes et avant-gardistes (reconnaissables instantanément) qui ont marqué les années 60, André Courrèges a participé à révolutionner la mode.

L'ancien maire de Québec Jean-Paul L'Allier est mort dans la nuit du 4 au 5 janvier à l'Hôtel Dieu de Québec à la suite d'une courte maladie. Il avait 77 ans. L'homme politique et diplomate a marqué le Québec et surtout la ville de Québec, dont il a été maire de 1989 à 2005.

Michel Galabru, un des acteurs français les plus populaires, est décédé le 4 janvier à 93 ans, après une carrière marquée par une longue liste de "navets" mais aussi de grands rôles au cinéma et au théâtre.

Le pianiste de jazz montréalais Paul Bley est mort dimanche 3 janvier en Floride à 83 ans. Au cours de sa carrière, il a joué avec des grands du jazz comme Ornette Coleman et Charles Mingus.

La scénariste, réalisatrice et écrivaine Myriam Caron s'est éteinte dimanche 3 janvier des suites d'un cancer, à la maison de soins palliatifs l'Élyme des sables de Sept-Îles, à l'âge de 41 ans.

Le peintre et sculpteur Marcel Barbeau, un des signataires du manifeste du Refus global, est mort le 2 janvier à l'âge de 90 ans. L'artiste, qui a signé plus de 4000 œuvres, a été un pionnier de l'art abstrait au Canada, en constante recherche et évolution.

L'ancien chef syndicaliste et politicien Yvon Charbonneau s'est éteint le 22 avril des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 75 ans. Né à Mont-Saint-Michel, dans les Laurentides, le 11 juillet 1940, M. Charbonneau a été élu président de la Corporation des enseignants du Québec - devenue la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) - à l'âge de 30 ans. Son passage a été marqué par l'important conflit de travail qui a secoué le Québec au début des années 1970.

Pierre Lalonde, né le 20 janvier 1941 à Montréal, est décédé le 21 juin des suites de la maladie de Parkinson. Le chanteur populaire, qui s'est particulièrement fait connaître grâce à l'émission Jeunesse d'aujourd'hui dans les années 70, a également été à la barre de Star d'un soir et de plusieurs autres émissions. L'artiste a lancé de nombreuses chansons à succès, dont les très populaires C'est le temps des vacances (1963), Nous, on est dans le vent (1963), Donne-moi ta bouche (1967), Caroline (1969).

La comédienne Louise Rémy, qui a été connue, entre autres, dans Des dames de coeur et comme les voix de Perline dans Passe-Partout et d'Edna Krabapple dans Les Simpson, est décédée le 3 juillet à Montréal. Née en 1938 et soeur de Monique Miller, elle avait aussi tenu des rôles, notamment, dans Boogie-Woogie 47 et Un Signe de Feu.

La chanteuse Christina Grimmie a été tuée par balles le 10 juin 2016 alors qu'elle signait des autographes après un concert. La jeune femme âgée de 22 ans et originaire du New Jersey avait terminé en troisième place lors de la sixième saison de l'émission «The Voice» en 2014. Elle faisait partie de l'équipe d'Adam Levine, le chanteur du groupe Maroon 5. Elle avait commencé à se faire connaître sur YouTube lorsqu'elle était adolescente, captivant les internautes avec ses interprétations poignantes des grands succès de l'heure.

L'ancienne gloire de la Ligue nationale de hockey Gordie Howe est mort à l'âge de 88 ans le 10 juin 2016. Les Red Wings de Détroit l'ont confirmé. On le surnommait « Monsieur Hockey ». Encore à ce jour, plusieurs de ses exploits restent inégalés. Howe est le seul à avoir joué dans la LNH dans cinq décennies différentes, soit de 1946 à 1971, puis en 79 et 80. Il a pris sa retraite des Red Wings en 1971. Deux ans plus tard, il effectuait l'un des retours sportifs les plus remarqués. À 45 ans, il a porté les couleurs des Aeros de l'Association mondiale, où il a joué aux côtés de ses deux fils Mark et Marty...

L'ancien maire de Québec, Gilles Lamontagne, est décédé le 14 juin 2016, à l'âge de 97 ans. Il avait été maire de la ville de 1965 à 1977. Après avoir été maire de Québec, il a été ministre fédéral de 1977 à 1983. Il a été élu à la Chambre des communes sous la bannière libérale et avait été ministre des Postes, puis ministre de la Défense nationale.De 1984 à 1990, il était devenu le lieutenant-gouverneur du Québec. Il a entre autres été sacré officier de l'Ordre du Canada en 1991 et chevalier de l'Ordre national du Québec en 2000. Il a aussi été aviateur durant la Seconde Guerre mondiale et avait été fait prisonnier durant 22 mois.

L'ancien descripteur de matchs de hockey à la radio et à la télévision, André Côté, est mort le 19 juin 2016. Il était âgé de 65 ans. M. Côté a notamment décrit les matchs des Nordiques de Québec pendant une dizaine de saisons à la télévision, jusqu'au départ de l'équipe en 1995.

L'écrivain de science-fiction français naturalisé canadien, Maurice G. Dantec, est décédé le 26 juin à l'âge de 57 ans. Il est surtout connu pour ses romans de science-fiction, dont «Les Racines du Mal» ainsi que «Babylon Babies» qui avait été adapté au cinéma par Mathieu Kassovitz sous le titre «Babylon A.D.». Il a suscité de nombreuses polémiques pour ses liens avec le Bloc identitaire, et ses positions critiques envers l'Islam et ses convictions royalistes.

Le jeune acteur américain Anton Yelchin, vu notamment dans les nouveaux films de la saga Star Trek est mort le 19 juin à l'âge de 27 ans, lorsque son véhicule stationné l'a écrasé entre une clôture et un pilier à l'extérieur de son domicile de Studio City en Californie.

L'acteur italien de western spaghetti Bud Spencer, connu pour ses duos au cinéma avec Terence Hill, est décédé le 27 juin à Rome à l'âge de 86 ans. Bud Spencer, Carlo Pedersoli de son vrai nom, tourné seize films avec Terrence Hill, des western spaghetti dans lesquels leur duo comique faisait mouche.

Michel Rocard, un ancien Premier ministre socialiste français, est mort le 2 juillet à 85 ans. M. Rocard a été Premier ministre de François Mitterrand pendant trois ans (1988-1991), après la réélection du président socialiste à un deuxième mandat. Avait précédé une période dite de "cohabitation", pendant laquelle M. Mitterrand, ayant perdu la majorité au Parlement, avait du nommer un Premier ministre dans l'opposition, en l’occurrence Jacques Chirac (droite), entre 1986 et 1988.

Le prix Nobel de la Paix et rescapé de la Shoah, Elie Wiesel, est mort le 2 juillet à Manhattan à l'âge de 87 ans. Citoyen américain depuis 1963, Elie Wiesel a occupé longtemps la chaire en Sciences Humaines de l'Université de Boston et partagé sa vie entre les États-Unis, la France et Israël. Il avait refusé en 2006 la présidence de l'Etat d'Israël, soulignant qu'il n'était "qu'un écrivain"

Le comédien et metteur en scène André Montmorency est décédé le 5 juillet à l'âge de 77 ans à Montréal. Né le 30 mai 1939, l'artiste s'est illustré à la télévision, au cinéma et au théâtre. Au théâtre, il s'est fait connaître pour un rôle qui a tenu beaucoup de place dans sa vie: Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Il a également collaboré à plusieurs reprises avec Michel Tremblay et André Brassard. Montmorency a également joué des rôles marquants à la télévision, dont Christian Lalancette dans Chez Denise et Friponneau dans La Ribouldingue.

René Caron, qui incarnait le coloré Todore Bouchonneau dans Les Belles histoires des pays d'en Haut, est décédé à Montréal le 16 juillet. Il avait 90 ans. Pendant 10 ans à partir de 1960, il s'est glissé dans la peau de ce propriétaire d'un magasin général. Il a aussi tenu des rôles dans des séries comme Duplessis, Le temps d'une paix et Cormoran. Il a également prononcé des dizaines de conférences un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick pour dénoncer la violence à la télévision.

Alan Vega, l'une des figures les plus marquantes des débuts de la scène punk américaine et un pionnier de la musique électronique avec son groupe Suicide, est mort le 16 juillet à l'âge de 78 ans. Il a fondé Suicide en 1970, un duo dont il était le chanteur et Martin Rev tenait les claviers. Il a affirmé avoir été inspiré par un concert des Stooges d'Iggy Pop à New York en 1969. Le duo est crédité de l'utilisation du terme punk (voyou en anglais) pour se décrire.

La styliste française Sonia Rykiel, surnommée "la reine du tricot", est décédée le 25 août à 86 ans: elle avait popularisé les vêtements souples, en maille, inscrivant sa mode chic et joyeuse dans le mouvement de libération du corps féminin.