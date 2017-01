Lindsay Lohan se serait convertie à l'islam

ADVERTISEMENT

Tout porte à croire que Lindsay Lohan, 30 ans, aurait rejoint l'islam.

La vedette a récemment supprimé toutes les photos de son compte Instagram, laissant comme seule mention une phrase écrite en arabe: «Alaikum salam», soit «Que la paix soit sur vous» en français.

En 2015, l'actrice a été photographiée avec une copie du Coran à la main, alors qu'elle se promenait dans les rues de New York.

«Je suis une personne très spirituelle et j'essaie d'apprendre le plus possible», a-t-elle confié à The Sun à l'époque. «Je n'ai pas fini de lire le Coran, savez-vous combien de temps ça va me prendre!»

Dans une entrevue accordée à Dawn.com, Lohan a exprimé sa joie d'avoir quitté les États-Unis suite aux critiques qu'avait engendré la photo de 2015. «Ils m'ont crucifié pour ça aux États-Unis. Ils m'ont décrit comme Satan, comme si j'étais une mauvaise personne parce que je lisais le Coran.»

Des clichés de la star portant un foulard pour couvrir ses cheveux avaient aussi alimenté les rumeurs. Il s'agissait en fait d'une photo prise lors d'une rencontre avec des réfugiés syriens.