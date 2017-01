ADVERTISEMENT

En quatre ans, L’amour est dans le pré a formé sept couples durables et engendré 12 naissances, mais n’a encore donné lieu à aucun mariage et, l’an dernier, il y avait bien eu un petit «scandale» (ces deux joueurs qui avaient avoué se connaître avant d’embarquer dans l’aventure), mais pas de couple qui n’ait survécu lorsque les caméras se sont éteintes.

Or, la cinquième saison qui s’amorce ce jeudi, 19 janvier, à 20h, à V, en sera une marquée du sceau de l’amour, a promis l’équipe de production lundi, alors qu’était dévoilée l’identité des cinq agriculteurs - quatre garçons et une fille - à la recherche de l’âme sœur, sur lesquels se fondera la téléréalité cette année. Cupidon aurait décoché suffisamment de flèches lors du tournage, qui s’est déroulé d’octobre à décembre dernier, pour former plusieurs tandems réellement amoureux.

Close  «L’amour est dans le pré» - Cinquième saison sur  













 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Et la direction de V a tenu à se montrer rassurante: il n’y aura pas de chahut à L’amour est dans le pré cet hiver comme il y en a eu en 2016. Plusieurs téléspectateurs ont semble-t-il eu l’impression d’avoir été floués lorsque «l’affaire» a éclaté, et les réactions mécontentes ont été vives et nombreuses. Les aspirants de cette nouvelle mouture n’ont eu d’autre choix que de montrer patte blanche, car les décideurs de l’émission ont redoublé de vigilance en inspectant leurs pages Facebook au peigne fin, et ont insisté deux fois plutôt qu’une sur l’importance de respecter les règlements du jeu.

Ceci dit, bien que fâchés, les adeptes de ADLP (comme se condense le titre sur les réseaux sociaux) n’ont pas délaissé pour autant leur rendez-vous du jeudi soir, puisque 697 000 personnes étaient quand même à l’écoute, élevant ainsi L’amour est dans le pré au rang de deuxième émission la plus regardée de V.

Fait à noter de cette cinquième édition de l’adaptation québécoise de Farmer Wants A Wife, un concept britannique, on s’y déplacera cette année aussi loin qu’à Val-Paradis, dans le Nord-du-Québec, une municipalité d’environ 150 âmes. Les producteurs d’Attraction Images craignaient que les prétendantes se fassent plus rares pour Gabriel, devenu ainsi le candidat le plus «éloigné» de l’histoire de L’amour est dans le pré, mais la distance n’a apparemment pas constitué un obstacle pour les demoiselles, qui ont été aussi nombreuses à se manifester pour lui que pour les autres célibataires.

Aussi, Cloé, une jolie blonde qui fait déjà tourner les têtes dans le premier épisode, est l'une des rares femmes à figurer dans le bassin d'agriculteurs de ADLP. La dernière représentante de la gent féminine qui avait eu cette opportunité, lors de la troisième saison, en 2014, avait rapidement avorté son périple en tombant amoureuse après seulement deux jours d'enregistrements C’avait «trop bien été» pour elle, a rigolé Jacques Mathieu, directeur général, contenu et développement chez Groupe V Média, lundi. Rappelons que L’amour est dans le pré a été diffusé de 2012 à 2014, avant de prendre une pause en 2015 et de rebondir au début 2016.

Pour le reste, L’amour est dans le pré demeurera une fois de plus un excellent divertissement, drôle et attachant, truffé de répliques colorées («Tu t’es mis toute belle, t’as un beau collier»; «T’es le préféré à ma mère» ; «Elle a beaucoup de jase»; «Tu veux combien d’enfants? Un chiffre pair»; et on en passe et des meilleures) et de moments de malaises, qui ne tombe en revanche jamais dans le mauvais goût. On nous prédit encore du crêpage de chignons entre les filles, mais les gars sauront entretenir une harmonie de «bromance».

Plaisir coupable ou assumé, le concours a au moins le mérite de n’avoir que l’amour comme seule finalité, aucun autre prix n’étant au cœur de l’expérience. Marie-Ève Janvier conserve son rôle d’animatrice empathique, qui paraît aimer les participants comme s’ils étaient ses propres frères et sœurs.

L’amour est dans le pré, le jeudi, à 20h, à V, dès le 19 janvier. Des capsules inédites seront disponibles sur le site web de V, animées par Arnaud Soly.