Mais où sont les jambes de Kendall Jenner sur cette photo?

Un autre jour, une autre illusion d'optique sur le Net.

Cette fois-ci, c'est une photo Kendall Jenner qui nous laisse perplexes. Le cliché en question a été pris à une fête des Golden Globes et a été partagée sur le compte Instagram du InStyle Magazine.

Kendall Jenner y apparaît aux côtés de sa soeur Kylie et de son amie et collègue mannequin Hailey Baldwin. Mais la publication n'a pas attiré l'attention des internautes à cause des tenues glamour des jeunes filles. L'image a engendré bien des questionnements à propos... de l'endroit où se trouve la jambe de Kendall.

Où est-elle passée?

gang's all here! Hello, @HaileyBaldwin, @KylieJenner, @KendallJenner 👋🎉📸: @kevintachman #InStyleGlobes #GoldenGlobes Une photo publiée par instylemagazine (@instylemagazine) le 9 Janv. 2017 à 9h47 PST

Quelle est votre théorie?

Et, surtout, pourrez-vous dormir ce soir en sachant que la jeune soeur de Kim Kardashian n'a peut-être plus de jambe? ;-)