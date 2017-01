ADVERTISEMENT

"Attrapons le patriarcat par les couilles." Une militante Femen s'en est prise à l'effigie du président élu des États-Unis Donald Trump, dont la statue était présentée mardi 17 janvier au Musée de cire de Madrid.

La militante du groupe féministe connu pour ses actions coup-de-poing a fait irruption seins nus, scandant "Attrapons le patriarcat par les c..." en anglais et en espagnol tandis qu'un employé du musée tentait de cacher sa poitrine avec une veste, comme vous pouvez le voir dans sur les images ci-dessous. Elle a été écartée après avoir saisi l'entrejambe de la statue grandeur nature du président élu, dont les déclarations misogynes ont suscité des scandales à répétition.

Una feminista irrumpe en la inauguración de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid al grito de "Grab them by the balls" pic.twitter.com/ra77Rujf6T — eslang (@eslang) 17 janvier 2017 FEMEN acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid! GRAB PATRIARCHY BY THE BALLS pic.twitter.com/ZMW2AiGHVt — FEMEN Spain- España (@FemenSpain) 17 janvier 2017 Trump no respeta a las mujeres, nosotras a él tampoco! #WeGrabBack #FEMEN pic.twitter.com/nwySvje0Ss — FEMEN Spain- España (@FemenSpain) 17 janvier 2017

Une référence directe aux propos sexistes tenus par le milliardaire. Une vidéo datant d'il y a 11 ans était en effet ressortie durant la campagne présidentielle et avait fait scandale. Dans celle-ci, on entendait distinctement Donald Trump raconter: "Et quand tu es une star, elles te laissent faire. Tu fais tout ce que tu veux. Tu peux les attraper par la chatte" ("grab them by the pussy" en anglais).

La statue, coiffée de cheveux blancs et blond platine implantés, était présentée sur un tapis rouge devant l'entrée du musée de cire de Madrid, décorée de ballons aux couleurs du drapeau des États-Unis.