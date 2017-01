ADVERTISEMENT

Célibat ne rime pas forcément avec absence de bébés, en tout cas chez les requins-zèbres. C'est l'étonnante conclusion d'une équipe de chercheurs, qui a découvert qu'une femelle requin, appelée Leonie, a eu trois bébés en 2016 alors qu'elle n'a pas été en contact avec un mâle depuis 4 ans, rapporte le New Scientist, ce lundi 16 janvier.

Auparavant, le requin, qui vit en captivité, avait déjà procréé normalement, avec un mâle. Mais les deux poissons ont été séparés en 2012. Dans une étude publiée dans Nature, les chercheurs précisent que les bébés en question ont le même matériel génétique que leur mère, ce qui confirme donc la reproduction asexuée.

Ce phénomène, appelé parthénogenèse, n'est pas si rare que ça, précise le New Scientist. D'autres femelles requins, mais aussi des serpents ou des raies sont capables de procréer toutes seules. Ce qui est plus rare, c'est le passage de reproduction sexuée à asexuée, notent les chercheurs. Jusqu'alors, ce changement a uniquement été observé sur un boa et une espèce d'aigle.

Un moyen de survivre (mais pas très longtemps)

Comment une telle reproduction est possible? Pour faire simple, l'oeuf est en fait fertilisé par une autre cellule similaire, qui apparaît lors de la création des gamètes et qui porte le nom "globule polaire".

Les scientifiques estiment que ce phénomène pourrait être un atout évolutif. Plusieurs espèces de requins ont connu de grosses diminutions de leur population pendant les périodes glaciaires. "Une parthogenèse facultative a pu aider ces populations à survivre lors de ces périodes d'isolement", notent les auteurs de l'étude.

Pour autant, cette solution ne peut être que temporaire, comme le précise au magazine Christine Dudgeon, à l'origine de l'étude. "Ce n'est pas une bonne stratégie pour survivre pendant beaucoup de générations, car cela réduit la diversité génétique et l'adaptabilité", explique la scientifique.

