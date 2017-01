Betty White, actrice fétiche des Américains, a 95 ans

La légendaire actrice américaine Betty White célèbre ce 17 janvier son 95e anniversaire de naissance.

Et pour l'occasion son nom est devenu tendance sur Twitter tellement ils étaient plusieurs à vouloir souligner ce jour spécial.

Mais bien sûr, plusieurs ont pensé que le pire lui était arrivé, comme en témoigne ce tweet :

when you see betty white trending but it's just her birthday pic.twitter.com/jXshw2Dwch

— Tweet Like A Girl (@TweetLikeAGirI) 17 janvier 2017