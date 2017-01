ADVERTISEMENT

Dire qu’Ashley Graham est sexy est un euphémisme. Le pouvoir de séduction du mannequin a encore une fois été mis à profit pour la collection de lingerie «Rose noire» d’Addition Elle pour la Saint-Valentin.

Pour faire encore plus monter la température, la griffe taille plus a misé sur le thème de la mascarade sexy dans une ambiance feutrée, ce qui n’est pas sans rappeler le film Fifty Shades Darker.

La collection compte dix modèles roses et noirs, bien sûr, mais aussi beaucoup de dentelle délicate, bretelles amples et des motifs guépard pour sublimer les courbes.

La gamme de prix s’étend de 30 $ la culotte et le porte-jarretelle à 70 $ le soutien-gorge et 95 $ la nuisette, la combinaison et le justaucorps.