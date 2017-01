Ce ver marin géant va vous donner des cauchemars

Les Philippines Vous y trouverez toutes les aventures sous-marines dont vous pouvez rêver avec ses 7000 îles, ses vastes récifs coralliens et la grande beauté de sa flore et sa faune aquatiques.

La Malaisie De superbes récifs coralliens et plus de 3000 espèces marines vous attendent!

L'Indonésie Composée de plus de 18 000 îles, l’Indonésie peut se vanter d’avoir l’environnement marin le plus diversifié de la planète.

Inhambane, Mozambique Recommandée pour les experts en raison de ses sites plus profonds, cette destination est un incontournable pour ses récifs et sa grande diversité au niveau de la vie marine.

Koh Tao, Thaïlande Ses jardins coralliens et ses nombreuses espèces de poissons exotiques sont à couper le souffle!

Aliwal Shoal, Afrique du Sud La migration des sardines attire de nombreuses espèces de poissons et de mammifères marins, incluant requins et dauphins. Un spectacle unique à ne pas manquer!

Ribbon Reefs, La Grande Barrière de Corail, Australie Cette région est reconnue pour ses sites de plongée de premier ordre où vous pourrez y observer autant petites baleines que mérous patate et seiches.

Îles Galli, Italie Ses eaux cristallines vous permettent d’observer la vie marine dans ses moindres recoins. Les thons sont particulièrement abondants en début et en fin de saison.

Moliniere Underwater Sculpture Park, Grenade Ce parc de sculptures sous-marines a ouvert ses portes en 2006 et présente plus de 50 œuvres grandeur nature. Le projet a pour but de transformer au fil du temps l’art en récif artificiel. Une expérience unique!

Les îles Canaries, Espagne Vous y trouverez des centaines de sites de plongée mémorables où les couleurs de la faune et de la flore aquatiques forment des paysages à couper le souffle. Les eaux sont particulièrement claires et la lumière naturelle atteint des profondeurs étonnantes. Un must pour les photographes!

Monterey Bay, Californie, États-Unis Vous aurez notamment la chance de nager parmi les lions de mer et de nombreuses espèces marines de toutes les grosseurs.

Île Stradbroke-Nord, Australie Vous pourrez notamment y observer des requins-léopards et des requins gris de récif. Il s’agit d’une destination particulièrement populaire auprès des plongeurs venant tout juste d’obtenir leur licence.

Les cénotes, Mexique Si vous recherchez une expérience de plongée inoubliable, ne cherchez pas plus loin! Les grottes et les tunnels sous-marins des cénotes de la région du Yucatan attirent les adeptes de partout dans le monde. Pour plongeurs expérimentés.

Golden Arches, Kona, Hawaï, États-Unis Des récifs coralliens, des formations de lave sous-marines et de nombreuses variétés de poissons tropicaux vous offriront un spectacle naturel que vous n’êtes pas près d’oublier!