Transferts en santé : Ottawa s'entend avec les T.N.-O., le Nunavut et le Yukon

Après le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement fédéral annonce la conclusion d'ententes sur les transferts en santé avec les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon.

Ottawa annonce avoir dégagé 36 millions de dollars sur 10 ans, en argent frais, pour les trois territoires, et ce, pour leurs besoins en soins à domicile et en santé mentale.

Financement des soins à domicile :

Territoires du Nord-Ouest : 7,4 millions de dollars

Nunavut : 6,1 millions de dollars

Yukon : 6,2 millions de dollars

Financement de la santé mentale :

Territoires du Nord-Ouest : 6,1 millions de dollars

Nunavut : 5,1 millions de dollars

Yukon : 5,2 millions de dollars

Cette annonce constitue une autre fissure dans le front commun des provinces qui ont décliné, le 19 décembre dernier, la proposition d’Ottawa.

Dans sa dernière offre bonifiée, le gouvernement Trudeau proposait de porter l'augmentation de ses transferts en soins de santé à 3,5 % annuellement, et ce, pour cinq ans. Il envisageait aussi d'investir 11,5 milliards de dollars dans les soins de santé à domicile et en santé mentale.

Les premiers ministres des provinces et territoires avaient décliné l’offre d’Ottawa qu’ils jugeaient « déraisonnable » et insuffisante pour « combler les besoins » au moment où on assiste à une explosion des dépenses en soins de santé.

Le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, a alors suggéré de maintenir la hausse des transferts en santé à 6 % pour l’année 2017 et d’entreprendre des négociations pour parvenir, dès l’an prochain, à une entente pour les années subséquentes.