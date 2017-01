10 raisons de recommencer le ski (ou la planche!)

ADVERTISEMENT

Cet article a été initialement publié sur Zoneski.com.

Plusieurs parmi vous sont des skieurs du passé. Vous savez, ceux qui ont appris quand ils étaient jeunes, qui ont continué pendant quelques années au secondaire, et qui ont pris une espèce de retraite hâtive, faute de temps, d’argent, et d’effet d’entrainement. Ce petit palmarès s’adresse à vous! Ou alors vous êtes la conjointe, le père, la sœur qui tentez de convaincre quelqu’un de s’y remettre… voici de quoi vous aider à convaincre un futur-ex-ancien-skieur!



1) Avoir hâte au retour de l’hiver

Dès les premières annonces de gel au sol, alors que vous rentrez vos plants de tomates, que vous cordez votre bois et que vous sortez le balai à neige de la voiture, vous appréhendez le froid, vous magasinez des voyages dans le sud en rêvassant, et même après avoir admiré candidement les premiers flocons, vous râlez sur l’hiver? Ce temps est révolu! Un retour au ski alpin vous fera trépigner de hâte à l’arrivée de la saison neigeuse, vous serez tout sourire votre pelle à la main, et votre dépression saisonnière sera chose du passée! Apprenez à vous réapproprier votre nordicité, que diable!



2) Se remémorer des bons souvenirs… et en créer de nouveaux!

C’est inévitable, quand on vous pose des questions sur vos années de jeune skieur, vous êtes envahi d’une petite nostalgie qui sent bon le chocolat chaud que vous savouriez en rentrant du ski, les joues rosies par le froid, bien assis devant le feu du foyer. C’est à votre portée! Il n’y a qu’à vous y remettre, et ces souvenirs redeviendront votre quotidien. Bonus: c’est le moment de fabriquer des souvenirs pour ceux qui vous entourent!

3) Rencontrer des passionnés



Que ce soit au détour d’une table dans le chalet, en partageant une montée en télésiège ou dans une petite pause entre les virages, vous serez toujours en contact avec des skieurs et planchistes passionnés. Ils sont là, beau temps, mauvais temps, avec la ferme intention de profiter de ce que les conditions ont de mieux à leur offrir. Ils vous donnent des trucs, des conseils, des suggestions pour passer une encore meilleure journée! Qui sait, c’est peut-être le début d’une nouvelle amitié entre skieurs?

4) Vivre la sensation de plénitude à la fin de la journée

Oui, votre journée sera complète! Vous aurez bougé, pris l’air, découvert des choses, pratiqué des mouvements, profité de la fantastique mémoire de vos muscles -qui se souviennent pas mal mieux que votre mémoire mentale!- et vous vous assoirez devant votre souper avec une saine fatigue, celle qui vous fera vous endormir en souriant et rêver à vos prochains virages.

5) Avoir un esprit sain dans un corps sain

C’est maintenant ancré dans notre mentalité: il faut pratiquer une activité physique sur une base régulière pour soigner son corps et son esprit! Puisque vous êtes un ancien skieur, il y a fort à parier que vous êtes demeuré relativement actif et que vous pratiquez d’autres sports durant les saisons plus chaudes. Pourquoi hiberner? Le ski alpin est un sport qui convient à tous les individus: que vous cherchiez la performance, la remise en forme, le maintien ou la découverte de nouvelles sensations, cette discipline vous permettra de prendre soin de vous, tout en ayant du plaisir, et surtout, de s’acheter une deuxième assiette de fondue au fromage!

6) Admirer la beauté des paysages

Le plaisir d’admirer un panorama sublime vous est offert à vous, privilégiés, au sommet de chaque station de ski. C’est un cadeau que vous pouvez vous faire tous les jours! Et que dire des sous-bois aux arbres chargés de neige, des couleurs des manteaux des skieurs qui sillonnent les pentes, et de la vue prenante sur les étendues d’eau environnantes? Sortez vos appareils photo si vous le voulez… mais laissez votre esprit capter ces images magiques!



7) Pratiquer une activité rassembleuse, pour tous

Bien peu de sports sont accessibles à une aussi large frange de la population! Homme, femme, jeune, vieux, c’est l’activité par excellence à pratiquer en famille, entre amis, et même entre collègues de travail! En effectuant un retour sur vos planches, vous serez peut-être le petit élément déclencheur qui motivera d’autres ex-skieurs à faire comme vous… et vous aurez le plaisir de partager cette activité avec des gens de tous horizons.

8) Trouver de nouvelles excuses pour des petits (ou grands) voyages

S’évader une fois de temps en temps, c’est bon pour le moral! Que vous pensiez à une simple escapade de fin de semaine ou à un voyage de 10 jours, le ski alpin deviendra une motivation dans la planification de votre périple. Et bien entendu, un voyage de ski est toujours un prétexte pour d’autres découvertes: alimentaires, historiques, amicales, géographiques, œnologiques… éveillez l’épicurien en vous!

9) Le plaisir de surmonter des défis

La meilleure façon de progresser est de travailler sa confiance en soi. Les stations de ski offrent des pistes pour les skieurs de tous les calibres et vous aurez tout le loisir de solliciter votre courbe d’apprentissage, à votre rythme! La dose d’adrénaline qui envahira votre corps après une belle descente, que ce soit dans les bosses, les sous-bois ou dans une piste à l’inclinaison forte, vous donnera le petit élan dont vous aviez besoin pour sortir de votre zone de confort et repousser vos limites. Amenez-en, des défis!

10) Profiter pleinement de l’après-ski

L’ambiance festive qui règne dans un chalet à l’après-ski est unique: les skieurs se retrouvent après une bonne journée dehors, et les anecdotes fusent de toute part, entre les chocolats chauds, les verres de bière, les soupers fondue et les plats de nachos. Si vous êtes un skieur de chalet qui assistez, un peu médusé, aux effusions de plaisir des skieurs de montagne, vous vous êtes sûrement déjà senti un peu « à part »… n’attendez plus! Vous aussi, vous méritez de partager vos anecdotes et de savourer votre après-ski!