OTTAWA – Comble de l’ironie, la députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, pliait son linge quand elle a reçu des dizaines de textos sur les propos du syndicaliste Bernard « Rambo » Gauthier à l'émission Tout le monde en parle.

« Au début, j’ai ri, parce que Rambo Gauthier est tout un personnage. Pour moi, ce n’était pas nécessairement une surprise – sans endosser ses propos. Je ne veux pas le défendre, mais je ne pense pas que c’était mal intentionné », a-t-elle réagi, en entrevue.

Marilène Gill, qui provient d’un milieu féministe, a été décrite comme « solide » par le principal intéressé, qui venait de laisser entendre que les femmes de son entourage parlaient de « linge » et de « patentes » pendant que les hommes jasent politique.

« C’est inacceptable, à la base, réitère la députée du Bloc québécois. Ce que je dis, par contre, c’est qu’il y a toujours la question de l’intention. Évidemment, on peut faire du mal avec une intention ou pas. Pour moi, ça fait partie d’un personnage, puis je pense que je ne m’attarderais pas là-dessus trop longtemps. »

À son avis, la réaction instantanée du public a bien fait de rappeler que l’égalité hommes-femmes est une valeur non-négociable pour les Québécois. « J’espère, j’imagine et je crois qu’il l’a bien noté », dit celle qui a échangé des textos avec Rambo Gauthier pour lui faire part de sa position.

Le représentant syndical a profité de son passage à TLMEP dimanche soir pour confirmer qu’il serait candidat du parti Citoyens au pouvoir en 2018, dans la circonscription de Duplessis, sur la Côte-Nord.

« Le métier de politicien rentre aussi! S’il veut aller chercher les femmes de la Côte-Nord, dont moi, bien évidemment, il faut aller dans le sens que les femmes sont égales [aux hommes] », conclut Marilène Gill.

Le politicien en herbe, qui était l’un des invités dimanche soir, a tenu des propos considérés sexistes qui ont fait réagir. Revoyez l’échange ci-dessous :

Bernard Gauthier: «On est deux, trois couples des fois, chez nous, sur le patio, on se fait un barbecue. À un moment donné, après 7 ou 8 bières, on se met tous à faire de la politique. Les femmes s’en vont jaser de leur linge, de leurs patentes, et nous on se ramasse dans le coin, et on se met à parler de politique… »

Guy A. Lepage: «Les filles n’aiment pas ça, la politique?»

Bernard Gauthier: «Je n’en vois pas beaucoup s’en mêler. Par chez nous, il n’y en a pas tellement. On a une bonne députée au niveau du Bloc québécois, et élue, à part de ça. Elle est solide, la fille…»

Luc Dionne: «Tu seras ministre du linge!»

Bernard Gauthier: «Ministre de la lingerie. La lingerie, ça peut entendre bien des choses…»

Dany Turcotte : «Ce n’est pas un mouvement féministe.»

Bernard Gauthier : «Non, non, non. On s’entend là-dessus.»