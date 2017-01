De rares photos de l'arrivée de Malia et Sasha Obama à la Maison-Blanche publiées

ADVERTISEMENT

La touchante lettre de Barbara et Jenna Bush à Malia et Sasha Obama sur leur avenir après la Maison-Blanche a fait couler beaucoup d'encre depuis sa publication le 12 janvier.

Dans ce courrier, les deux sœurs se rappellent leur rencontre avec les filles de Michelle et Barack Obama qui n'étaient en 2008 que des fillettes. "Il y a huit ans (...) nous vous avons accueillies sur les marches de la Maison-Blanche. Nous avons vu dans vos yeux l'excitation et la méfiance alors que vous observiez votre nouveau chez-vous. Nous vous avons fait visiter la Lincoln Bedroom et les chambres que nous avions occupées, présenté tout le personnel qui se dévoue corps et âme pour rendre familier cet endroit historique", peut-on lire sur le site de Time Magazine.

Ces instants, Jenna Bush les a partagés en images avec le site de l'émission TODAY diffusée sur la NBC. Elles font partie de la collection des clichés pris par le secrétariat de la Maison-Blanche en charge des photos. Dessus, on découvre Sasha et Malia Obama tout sourire, ravies de découvrir la maison qu'elles devront maintenant quitter.

Close  L'arrivée de Malia et Sasha Obama à la Maison Blanche sur  











 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée









Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter