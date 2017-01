La masturbation au travail est plus commune que vous croyez

Kangah via Getty Images

ADVERTISEMENT

Selon une récente étude de Time Out New York, 39 % des travailleurs se masturberaient dans les toilettes de leur bureau, soit 8 % de plus que ce que rapportait un sondage publié dans le magazine Glamour en 2012.

Et ces résultats concernent aussi bien les hommes que les femmes de toutes orientations sexuelles.

«Si j’ai la gueule de bois au travail, la masturbation m’aide à me sentir mieux», confie notamment un salarié.

Peu importe les raisons, la masturbation au bureau peut être une bonne chose, et ce, aussi bien pour l’employé que l’employeur.

Des recherches de l’Université du Michigan ont d’ailleurs démontré que la masturbation accroit la production d’endorphines et d’hormones aidant à réduire celle du cortisol (l’hormone liée au stress).

Les femmes qui se masturbent fréquemment disent aussi avoir plus confiance en elle.

Mark Sergeant, un conférencier en psychologie de l’université de Nottingham Trent, suggère même que, pour les employés, prendre une «pause masturbation» pourrait être vu comme une récompense et une source de motivation après avoir complété une longue liste de tâches.

À voir également :

Close  10 jouets sexuels à (vous) offrir en cadeau sur  

Vibromasseur Satisfyer Pro 2 Prix : 48,00 $US La seule chose que ce jouet ne peut faire, c’est vous enlacer. Autrement, ce serait le «sex toy» parfait! Une suggestion de : Madeleine Castellanos Disponible sur Amazon.com!

Vibromasseur Intimate Melody MAGE Prix : 38,99 $ Un masseur personnel 3 en 1 qui comprend même une option chauffante. Une suggestion de : Shannon Chavez Disponible sur Amazon.ca!

Masseur personnel Hitachi Magic Wand Prix : 192,93 Surtout recommandé pour la stimulation clitoridienne. Une suggestion de : Keeley Rankin Disponible sur Amazon.ca!

Simulateur de sexe oral Lelo Ora 2 Prix : 141,75 $US Le seul simulateur de sexe oral au monde! Une suggestion de : Ian Kerner Disponible sur Amazon.com!

Boules vaginales Fun Factory Prix : 29,99 $US Aussi agréables pour le plaisir à deux qu’en solitaire, elles stimulent et tonifient la zone vaginale pour accentuer le plaisir et donner de meilleurs orgasmes. Une suggestion de : Chris Maxwell Rose Disponible sur Amazon.com!

Vibrateur LELO Soraya Prix : 179,25 $ Facile à manipuler, pour les femmes ayant besoin autant de stimulation vaginale que clitoridienne. Une suggestion de : Anne Ridley Disponible sur Amazon.com!

Godmichet njoy The Perfect Eleven Prix : 199,98 $ Ce godmichet en acier inoxydable s’adapte à la température du corps et peut être réchauffé avec de l’eau chaude. La façon unique dont il stimule le point G vaut chaque dollar investi. Une suggestion de : Elizabeth McGrath Disponible sur Amazon.com!

Vibrateur Womanizer W500 Deluxe Prix : 125,65 $US Un vibrateur au design novateur qui stimule à la fois le clitoris et le point G. Une suggestion de : Ursula Ofman Disponible sur Amazon.com!

Vibromasseur Fun Factory Delight Prix : 109,99 $US La forme de ce vibromasseur lui permet d’épouser votre vulve pour stimuler votre clitoris et votre point G en même temps. Une suggestion de : Moushumi Ghose Disponible sur Amazon.com!

Plug anal Njoy Prix : 90,26 $ Plug anal qui accentue l’intensité et le plaisir au moment de l’orgasme. Une suggestion de : Keeley Rankin Disponible sur Amazon.ca!  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Cet article initialement publié par Joy D'Souza sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.