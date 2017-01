Une deuxième saison pour «La voix junior» à TVA

ADVERTISEMENT

TVA n’a apparemment pas encore fini de faire du millage avec la franchise La voix. C’est ce qu’a confirmé la chaîne lundi matin, en confirmant le retour, pour l’automne prochain, de La voix junior, dont la première mouture a généré des cotes d’écoute moyennes de 2,3 millions de téléspectateurs avant les Fêtes.

Sur le web, plus de 10 millions de visionnements ont été enregistrés sur les vidéos des différentes prestations des candidats de cette première Voix junior québécoise. Aussi, plus de 32 000 spectateurs ont répondu à l’appel au total, pour les trois spectacles réunissant jeunes candidats et coachs, au Centre Vidéotron, à Québec, le 10 décembre, et au Centre Bell, à Montréal, le 18 décembre. On ne peut ignorer un tel succès.

«Après son succès phénoménal, alors que les téléspectateurs en ont fait l’émission la plus regardée de l’automne, nous devions donner la chance à d’autres jeunes talents de les émouvoir à nouveau», a souligné France Lauzière, vice-présidente programmation de Groupe TVA, en qualifiant La voix junior de «rendez-vous familial par excellence».

Les pré-auditions de La voix junior 2 s’amorceront bientôt, partout au Québec et en Acadie. Les informations à ce sujet seront communiquées sous peu. En attendant, La voix régulière reprendra ses droits pour une cinquième saison à TVA, dès le 12 février.