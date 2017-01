Keolis Canada achète Skyport

ADVERTISEMENT

Keolis Canada a annoncé lundi l'acquisition de Skyport, une entreprise de transport par autobus basée près de l'aéroport Montréal-Trudeau et spécialisée dans les services aéroportuaires.

Skyport effectue le transport des équipages et fait la gestion et la livraison des bagages perdus et retardés pour la majorité des compagnies aériennes principalement dans les régions de Montréal, de Mont-Tremblant, de Québec et d'Ottawa. Elle effectue également le service de navettes entre les campus de l'Université Concordia et offre des services nolisés au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

Keolis Canada opère déjà des navettes aéroportuaires ainsi qu'une navette entre Québec et l'aéroport Montréal-Trudeau, dédiée exclusivement aux passagers d'Air France et KLM.

Les conditions de la transaction n'ont pas été dévoilées.

L'entreprise franco-québécoise Keolis Canada compte plus de 900 employés et exploite un parc de 396 véhicules. Chaque année, Keolis Canada transporte près d'un million de passagers et plus d'un million de colis. Keolis Canada est détenue par l'entreprise française Groupe Keolis.

