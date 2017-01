ADVERTISEMENT

Kate Moss, l'iconique top modèle au style épié à la loupe, fête le 16 janvier ses 43 ans. On lui souhaite un joyeux anniversaire!

Née le 16 janvier 1974 à Croydon en Angleterre, la brindille a été découverte à l'âge de 14 ans par Sarah Doukas, fondatrice de l'agence Storm Model. Depuis ce jour, il n'y pas une campagne que le top anglais n'ait pas faite. Elle a travaillé pour les plus grandes marques et parcouru le monde entier. Son physique (à la symétrie parfaite) et son style à la fois unique et remarquable l'ont rendue célèbre aux 4 coins du monde.

Retour sur les photos iconiques de Kate Moss