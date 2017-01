ADVERTISEMENT

L’aspirant député Bernard Rambo Gauthier a bien fait jaser après son passage à l'émission Tout le monde en parle, écorchant notamment les femmes. Mais la réponse la plus cinglante (et surtout la plus partagée sur les réseaux sociaux) est venue de l’auteure originaire de la Côte-Nord Erika Soucy.

La jeune femme aussi fondatrice de l’Off-Festival de poésie de Trois-Rivières condamne, entre autres, les propos maladroits du coloré personnage sur les femmes qui aiment «jaser de leur linge pis de leurs patentes», puis critique sa plate-forme politique et son manque de perspectives pour la relève.

«Je tiens à te parler des femmes de chez nous. De celles qui aiment jaser de “linge pis de leurs patentes”, je les connais bien, elles sont mes tantes, mes cousines, ma mère... Et elles tiennent la maison debout», écrit-elle avant de préciser que sur la Côte-Nord lorsque l’homme ouvrier travaille, c’est la femme qui administre «pis qui mets ses culottes ben souvent. En plus de laver celles des autres. Si tu veux jaser de linge, ça va être à ce niveau-là.»

«Moi aussi j’t’année de me faire fourrer par en arrière»

Mme Soucy a également soulevé le fait que Bernard Rambo Gauthier vantait le fait que les hommes travaillent dans la construction de père en fils. Elle souhaite visiblement que les choses changent et que les Nord-Côtiers fassent preuve d’ouverture pour améliorer le futur des jeunes.

«Tu as dit, ce soir, vouloir aider la relève de chez nous. Je ne sais pas si ça a été coupé au montage, mais je n’ai pas pu déceler la façon dont tu prévoyais aider cette relève», formule-t-elle.

Puis elle donne des pistes de solution: «Et si la solution était dans l’ouverture, dans la culture, dans la connaissance? Et si c’était pour nos écoles qu’il fallait que tu gueules fort à l’Assemblée nationale? Si on éduquait nos flots, sacrament! Ils feraient peut-être mieux que nous autres, plus tard? […] Ils auraient peut-être des nouvelles idées, développeraient peut-être des compagnies ? Ils verraient peut-être que ceux d’ailleurs viennent pas les voler, mais que ce sont peut-être des gens avec qui ils pourront éventuellement échanger et même, faire affaire?»

Lundi midi, au lendemain de la diffusion de Tout le monde en parle, la publication d’Erika Soucy avait été partagée plus de 2500 fois.

Aussi sur Facebook, Bernard Gauthier a tenu à calmer le jeu en publiant :

«Woooo!!!!! Mesdames, [...] Calmons-nous un Peux!!j'essayais simplement d'imagé Le Tout! Pendant que les boys parles politiques d'un coins, Il se Peux fort bien que les filles parles de la même affaires a l'autre bout du terrain aussi!! La je crois que ça vas pas mal trop loin!! Franchement!!!»

- Bernard Gauthier