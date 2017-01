ADVERTISEMENT

Le succès en salle du plus mal élevé des super-héros ne lui suffit pas. Sorti début 2016, le film Deadpool se verrait bien en lice à la cérémonie des Oscars 2017 qui aura lieu le 26 février. Une candidature annoncée avec cette vidéo hilarante, à retrouver en version traduite en tête de cet article.

La liste des films retenus dans les vingt-quatre catégories différentes sera révélée le 24 janvier. Le blockbuster réalisé par Tim Miller a de sérieuses chances d'être sélectionné: avant lui, Iron Man (2008), The Avengers (2009) ou encore Guardians of the Galaxy (2014) faisaient partie des qualifiés dans la catégorie "effets spéciaux". Pas sûr cependant qu'il arrive à remporter trois statuettes, comme l'avait fait The Dark Knight en 2009.