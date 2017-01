ADVERTISEMENT

Un président sans filtre, accro à Twitter et au sujet duquel les rumeurs les plus farfelues peuvent à chaque instant se révéler vraies: avec l'élection de Donald Trump, le "Saturday Night Live" a obtenu une source d'inspiration de choix.

Depuis le début de la campagne présidentielle américaine et plus encore depuis le scrutin du 8 novembre, l'émission satirique de NBC ne cesse donc de parodier les faits et gestes de celui qui entrera officiellement en fonction le 20 janvier prochain.

Et alors que des rumeurs de "golden shower" émergent et que le milliardaire vient de s'offrir une première conférence de presse absolument lunaire, impossible pour Alec Baldwin de ne pas renfiler sa célèbre perruque blonde pour débiter quelques blagues.

Comme le montre notre vidéo en tête d'article, celui qui envisage de créer un one-man-show à partir de son imitation de Donald Trump est donc revenu, avec une série de jeux de mots décapants, sur la folle semaine du président élu. Savoureux.