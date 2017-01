L’image montre un caillot de sang pouvant entrainer une mort subite. Pour les fumeurs, le risque de formation d’un caillot sanguin est deux fois plus élevé que pour les non-fumeurs.

Les fumeurs ont plus de chances d’avoir des boutons d’acné Fumer réduit la circulation sanguine de la peau, ce qui augmente le risque d’infections. L’acné des fumeurs est également plus sévère que la normale.

Les fumeurs ont mauvaise haleine. Près de 20% de personnes ont mis un terme à leur relation à cause de la cigarette. L’halitose (mauvaise haleine) n’est pas attirante.

Les poils ont tendance à plus pousser sur les bras des femmes qui fument car le tabac augmente la production d’hormones masculines.

La peau d’un fumeur a l’air en mauvaise santé car les produits chimiques contenus dans la fumée de cigarette abîment l’élasticité de la peau. Un visage fatigué n’est pas "populaire": sur 100 photos de profil sur un site de rencontres, seules deux représentaient des fumeurs.

Une femme qui fume inhale avec la nicotine des substances qui font pousser la moustache. La cigarette réduit le taux d’hormone féminine, ce qui entraîne une augmentation du taux d’hormone masculine et donc l’apparition de pilosité, et ceci se voit directement sur le visage d’une fumeuse.

La vie sexuelle des fumeuses n’est pas aussi bien que celle des non-fumeuses. Leur foie divise le taux d’œstrogènes (l’hormone féminine) de manière plus efficace, ce qui amoindrit leur appétit sexuel. Fumer diminue le flux sanguin vers le pénis, ce qui explique que les fumeurs ont deux fois plus de chances d’avoir des problèmes d’érection. La fréquence des rapports sexuels est aussi divisée par deux comparée aux non-fumeurs.

Les fumeurs ont les cheveux cassants et ils ont plus de chance que les autres de devenir chauves et grisonnants. Les produits chimiques contenus dans le tabac se déposent dans les cheveux, et les font tomber avant qu’ils n’arrivent à maturité.

L’horrible tumeur noire que vous voyez là est un cancer du poumon. Fumer provoque le cancer des poumons dans 9 cas sur 10. Le risque de cancer du poumon augmente selon l’âge auquel vous commencez à fumer, la fréquence à laquelle vous fumez ou votre consommation quotidienne de tabac.

Fumer abime les poumons et rend la respiration plus difficile. Un fumeur ne peut pas courir ou plonger aussi longtemps que les autres. A un âge avancé, il y a aussi un risque de maladie chronique liée à des poumons obstrués. Cela équivaut à respirer en ayant les mains devant le nez et la bouche.

Un sourire jaune trahit le fumeur. La décoloration est causée par les goudrons qui se déposent dans les crevasses de l’émail dentaire. Fumer et utiliser du tabac à priser peut aussi entraîner le cancer de la bouche.

Chers fumeurs, nous sommes désolés de vous apprendre que d’après les experts de la mode ongulaire, le jaune nicotine n’est pas une couleur saison.

Ce méchant trou est un ulcère de l’estomac. La nicotine contenue dans la cigarette amoindrit la capacité de l’estomac à lutter contre la bactérie Helicobacter pylori, à l’origine de l’ulcère.

La densité de sperme des fumeurs est considérablement plus faible que celle des non-fumeurs. Les toxines des cigarettes réduisent la concentration et la mobilité des cellules de spermatozoïdes dans le sperme, et abiment ces cellules. Le fœtus sur cette image est inquiet parce-que la mère fume. Les produits chimiques de la cigarette circulent sans filtre le long du cordon ombilical jusqu’au fœtus. Voici comment l’enfant à naître se trouve exposé à des niveaux encore plus importants et dangereux de produits chimiques que sa mère.

Le fumeur est plus stressé que le non-fumeur. Les effets secondaires du tabac entraînent une anxiété constante. Croire que la cigarette vous calme tient du mythe.

Les rides apparaissent plus tôt chez les fumeurs. Fumer réduit les niveaux de collagène et d’élastine de la peau (tous deux rendus populaires par les publicités télévisées), ce qui a un impact sur son élasticité et sa fermeté.