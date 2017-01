Au lendemain d'une panne majeure qui a touché de nombreuses stations de métro de la ligne orange en raison de l'éclatement de pneus d'un train Azur, le service est de retour à la normale à Montréal dimanche matin.

De nombreux usagers montréalais disent toutefois être amers après la panne majeure de samedi, qui s’ajoute à de nombreux incidents au cours des derniers mois.

Certains trouvent que les voitures de métro sont déjà trop bondées en l’absence d’interruption et que la gestion de la Société des transports de Montréal en cas de panne est déficiente.

«On se dit qu’on paie cher et qu’au final, on n’a pas le service pour lequel on a payé.» – Une usagère de métro à la station Namur