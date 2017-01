Les effets bénéfiques du froid sur le corps que vous ne soupçonniez peut-être pas

ADVERTISEMENT

Le froid apporte avec lui son lot de désagréments, on s'enrhume, on est moins en forme, on a moins le moral... Et on attend le printemps avec impatience. Pourquoi ne pas essayer de voir le bon côté des choses? Le froid peut en effet être bénéfique pour le corps et pour la tête, à condition bien sûr de savoir le gérer.

Voici quelques bienfaits du froid sur votre corps que vous ne soupçonniez peut-être pas:

Il permet de brûler des calories

Dans notre corps se trouvent deux sortes de graisse, ou de tissus adipeux: la graisse blanche et la graisse brune. La blanche est celle qui stocke les calories. La brune, elle, est bien plus facile à éliminer. Elle est notamment sollicitée pour réguler notre température.

Une étude réalisée en 2012 par des chercheurs de l'université de Sherbrooke (Québec), démontrait que le temps froid activait d'une certaine façon la graisse brune. Le simple fait de grelotter un peu pourrait avoir le même effet qu'une activité sportive. En 2014, une étude publiée dans la revue Cell Metabolism allait en ce sens, mais soulignait que la graisse blanche pouvait même se transformer en graisse brune sous l'effet du froid.

Il calme la douleur et réduit les inflammations

Ce n'est pas pour rien qu'on met de la glace sur notre peau après s'être, par exemple, foulé la cheville. C'est parce que la chute de température permet la réduction de l'inflammation.

Nos confrères du Huffington Post US rapportent une étude de 2011 selon laquelle les températures extrêmes ont plus d'effet sur les athlètes qu'un simple repos pour récupérer après un effort intense. Vous savez ce qu'il vous reste à faire!

Il améliore la circulation sanguine

Tous à la douche froide! "Le froid provoque une vasoconstriction – le diamètre des vaisseaux diminue – suivie d’un effet réactionnel de vasodilatation – les vaisseaux se dilatent – avec une augmentation du débit sanguin. Résultats: la microcirculation est stimulée, les cellules sont correctement nourries et drainées, ce qui permet aux organes d’être bien alimentés", explique sur Psychologies le docteur Philippe Blanchemaison, angiologue et phlébologue. Les bénéfices sont nombreux, le froid va par exemple prévenir l'apparition de varices. De façon générale, la douche froide est utilisée dans certaines thérapies et est bonne pour la santé.

Il rend heureux

Vous croyez que seul l'été rime avec bonne humeur? Que nenni! Le raisonnement est simple. Qui dit temps froid dit conditions cycloniques et... ciel bleu. Qui dit ciel bleu dit lumière. Bingo! L'exposition à la lumière a un impact bien connu sur note humeur: elle permet la sécrétion, entre autres, de sérotonine, un neurotransmetteur du système nerveux central qui joue un rôle essentiel dans notre humeur.



Autre avantage de l'hiver: certaines études suggèrent que si le temps était toujours le même, on aurait tendance à prendre le soleil pour acquis. Selon Psychology Today, on apprécie d'autant plus le printemps qui revient après avoir un peu souffert en hiver.

Il donne bonne mine

Alors c'est vrai: le froid dessèche la peau. Mais bien armé contre lui avec une bonne crème hydratante, il peut être très bénéfique pour le teint. Selon Psychologies, il resserre les pores et tend la peau. Pour ce qui est du joli teint, il faut le remercier car il relance la microcirculation au niveau de la peau, toujours selon ce même site.

Bonus: Il rapproche les gens

Après ces bienfaits sur la santé, on ne pouvait s'empêcher de partager cette étude assez instinctive, mais il fallait bien que la science s'en empare.

En période de temps froid, nous avons tendance à nous isoler pour éviter de se prendre du vent, de la neige ou de la pluie en pleine figure. Et du coup... On prend plus contact avec nos amis et notre famille. Selon cette étude publiée dans PLOS ONE en 2012 et réalisée par des chercheurs anglais, on passe donc plus de temps au téléphone avec nos proches quand le temps est mauvais.