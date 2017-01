Ces poissons gelés ne sont pas morts de la façon que l'on pense

ADVERTISEMENT

C'est un cliché dur et beau à la fois. Le ministère de l'Intérieur américain a partagé cette semaine sur son compte Twitter une image d'un banc de poissons morts, gelés dans des blocs de glace.

La photographe Kelly Preheim, qui a pris ce cliché au lac Andes dans Dakota du Sud aux Etats-Unis en 2015, a raconté que la vraie raison de la mort de ces poissons était le manque d'oxygène dans ce lac.

"Quand la glace épaisse se forme à la surface d'un lac, surtout si elle est couverte de neige, elle bloque le soleil et les algues, les plantes ne photosynthétisent pas et ne produisent pas d'oxygène, ce qui épuise les niveaux d'oxygène, explique Kelly Preheim. Si les plantes aquatiques et les algues meurent et se décomposent par la suite, elles consomment également de l'oxygène, (...) de sorte que les poissons finissent par suffoquer par manque."

Comment expliquer maintenant la présence de ces blocs de glace? "Quand le temps est extrêmement froid, de la glace se forme en abondance. Elle peut avoir été entraînée ici vers le rivage par des vents violents."

Sur son blog, la photographe a publié d'autres images encore plus impressionnantes de ces poissons gelés, notamment la présence d'un aigle au milieu du lac.

Cette semaine, un renard avait été retrouvé gelé dans un bloc de glace après être tombé dans le Danube en Allemagne.