Rassurez-vous, Ryan Gosling n'a pas toujours été le tombeur triomphant qu'Hollywood s'arrache. Et pourtant, il a toujours attiré le feu des projecteurs, dès son plus jeune âge. En effet, comme de nombreuses autres vedettes du cinéma américain, il a commencé dès l'enfance à s'afficher en public, et notamment dans un concours de jeunes talents où il dansait -avec élégance, déjà- sur des tubes pop des années 1990.

Et si son début de carrière à la télévision canadienne est connu du grand public, l'anecdote qu'il a livrée dans l'émission de Graham Norton sur BBC America l'est beaucoup moins. Car comme le montre notre vidéo en tête d'article, pour être sacré jeune talent dans son pays d'origine, Ryan Gosling a dû faire face à une concurrence retorse...





L'interview en intégralité: