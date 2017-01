ADVERTISEMENT

L’arrivée des soldats américains, venus dans le cadre d'un déploiement sans précédent en Europe de l'Est, a été saluée samedi en Pologne.

Leur brigade blindée doit rassurer la région face à la Russie. Dès jeudi dernier, cette dernière avait dénoncé cette opération, déclarant y voir une "menace" pour sa sécurité.

Saluant l'arrivée de soldats "de la meilleure et la plus forte armée du monde", lors d'une cérémonie de bienvenue officielle à Zagan (ouest), où ils auront leur QG, la Première ministre Beata Szydlo l'a qualifiée de "nouveau pas" dans la stratégie de son gouvernement "pour garantir la sécurité à la Pologne et à la région".

Venue de Fort Carson dans le Colorado, la "Brigade de fer", comptant quelque 3.500 soldats et équipée notamment de chars lourds Abrams, sera déployée aussi par rotations dans six autres pays membres de l'Otan, les trois pays baltes, la Roumanie, La Bulgarie et la Hongrie.

Sa mission s'inscrit dans l'opération "Atlantic Resolve" décidée par l'administration Obama après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

Ni Mme Szydlo, ni l'ambassadeur américain Paul James, ni les généraux polonais et américains qui ont pris également la parole à Zagan n'ont cité nommément la Russie comme source d'une menace potentielle.

Mais le ministre polonais de la Défense Antoni Macierewicz l'a fait, citant la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2007, la catastrophe aérienne de Smolensk où le président polonais Lech Kaczynski avait trouvé la mort en 2010, le conflit ukrainien et "des agressions cybernétiques et politiques" contre les pays baltes.

Pour l'ambassadeur des Etats-Unis, la présence de troupes américains en Pologne "illustre l'engagement inébranlable de l'Amérique à respecter nos engagements découlant du traité de l'Otan pour défendre nos alliés". Il a présenté les soldats comme "la force de combat la plus apte d'Amérique, bien préparée, hautement entraînée, une brigade blindée US avec l'équipement et l'armement les plus modernes".

Ce déploiement, décidé par l'administration sortante américaine, survient quelques jours avant l'entrée en fonction du président Donald Trump, qui avait laissé entendre qu'il souhaiterait réduire les tensions avec la Russie.

