Début Janvier aussi, le chef du gouvernement de l'époque Habib Essid a formé une nouvelle équipe composée de 30 ministre. 11 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement: Les départs les plus marquants étaient ceux du ministre de l'Intérieur, Mohamed Najem Gharsalli remplacé par Hédi Mejdoub, qui était son Secrétaire d'État aux collectivités locales. Autre départ marquant, celui du ministre des Affaires Étrangères Taieb Baccouche, remplacé par Khemais Jhinaoui, anciennement conseiller diplomatique au cabinet du président de la République Béji Caid Essebsi. Le poste de ministre de la Justice, vacant depuis l'éviction de Mohamed Salah Ben Aissa, en octobre 2015, revient à Amor Mansour qui n'est autre que l'ancien président de chambre à la Cour de Cassation de Tunis et ancien gouverneur d'Ariana.

Nida Tounes a tenu son congrès à Sousse début janvier. Une nouvelle instance politique a vu le jour au sein de Nidaa Tounes, vendredi 22 janvier à la suite de la réunion du bureau politique. Sauf que ses membres n'ont pas été informés de leur nomination! Ceux-ci ont présenté leur démission, soit du bureau politique soit du parti. Un congrès chaotique donc mais ce n'est pas fini. La saga des crises au sein du parti a alimenté la vie politique tout au long de l'année où toutes les semaines, on a assisté à une polémique entre le clan de Hafedh Caid Essebsi et le clan des ses opposants. Des crises qui ont affecté le bloc parlementaire de Nida Tounes, ce dernier a perdu ainsi sa majorité parlementaire au profit de Ennahdha.

Début mars, Mohsen Marzouk annonce officiellement la création de son nouveau parti "Machrou' tounes". Ce dernier a tenu son premier congrès en juillet où Marzouk a été élu par les congressites au poste de secrétaire-général du parti.

Le 4 avril, le média électronique Inkyfada a commencé à révéler la série d'une dizaine de noms de personnalités tunisiennes citées dans les documents des "Panama Papers", le nom donné aux quelques 11,5 millions de documents secrets auxquels Le Monde et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) de Washington ont eu accès et qui révèlent les dessous de la finance offshore internationale. Parmi les personnalités pointées de doigt, Mohsen Marzouk, Rached Ghannouchi, Samir Abdelli. Entre des menaces de porter plainte contre le média tunisien, les éclaircissements des concernés, l'affaire a troublé la scène politico-médiatique.

Les 20, 21 et 22 mai 2016, Ennahdha, l'une des principales forces politiques de Tunisie, a tenu son dixième congrès pour élire une nouvelle direction, faire le bilan de son action et établir sa stratégie pour les années à venir. Le président et leader historique du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a sans surprise été réélu à la tête de cette formation qui vient d'acter sa mue en "parti civil" en prônant"la séparation entre l'action politique et la prédication religieuse".

Signé en juillet par neuf partis politiques et trois organisations nationales, le pacte de Carthage a permis à l’initiative présidentielle – annoncée le 2 juin 2016 par Béji Caïd Essebsi – de se concrétiser et de voir le jour avec la formation d’un gouvernement d’union nationale présidé par Youssef Chahed, dirigeant du mouvement de Nidaa Tounes. 12 signataires ont convenu de cette feuille de route. Il s'agit de: L'UTICA, l'UGTT, l'UTAP ainsi que d'Ennahdha, de Nidaa tounes, d'Al Horra, de l'UPL, d'Afek tounes, du Mouvement du peuple, d'Al Joumhouri et de la Voie démocratique et sociale. Parmi les principales mesures contenues dans cet "Accord de Carthage" figurent: la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, la hausse de la croissance pour réaliser les objectifs du développement et de l'emploi, la lutte contre la corruption, le contrôle de l'équilibre budgétaire et l'élaboration d'une politique sociale efficace, l'instauration d'une politique spéciale pour les villes et les collectivités locales et enfin l'idée de pousser à l'efficacité du travail gouvernemental.

Le mois de août a été marqué par la nomination de Youssef Chahed comme le nouveau chef du gouvernement après l'évincement tumultueux de Habib Essid. L'annonce a eu lieu le mercredi 3 août après des négociations tenues entre le président de la République, Béji Caid Essebsi, et les représentants des partis politiques et organisations nationales signataires de l'Accord de Carthage. Moins de trois semaines après sa nomination au poste de chef du gouvernement, Youssef Chahed a présenté, la composition définitive de son gouvernement au président de la République, Béji Caïd Essebsi. Le gouvernement d'union nationale a obtenu, la confiance du Parlement. 167 députés sur les 194 présents ont voté en faveur du nouveau cabinet (22 contre et cinq abstentions).

Homicides, viols, torture...En novembre, près de six ans après sa révolution, la Tunisie a publiquement donné la parole aux victimes de la dictature, une étape "historique" de la transition démocratique. C'est avec une dizaine de témoignages, retransmis en direct sur plusieurs radios et télévisions que les Tunisiens ont pour la première fois été confrontés à l'étendue des violations commises ces dernières décennies. Un moment qualifié d'"historique" par de nombreux commentateurs.

La rentrée a été marqué par les tergiversations autour de la loi de fiances 2017, celle-ci a fait couler beaucoup d'encre notamment à cause des dispositions consacrées aux professions libérales. Le projet de loi a ainsi été fortement contesté par les pharmaciens et les avocats. Ces derniers ont organisé plusieurs sit-in et grèves pour dénoncer la mesure portant soumission des avocats à un timbre fiscal spécial relatif à toutes leurs activités. Une mobilisation qui a permis d'écarter ces articles par les députés lors du vote du projet de loi fin décembre. Une victoire des professions libérales qui a déplu à beaucoup, considéré comme un coup de tonnerre envers l'application du principe de la justice fiscale en Tunisie.