La Fête des neiges de Montréal, qui accueille bon an mal an plus de 100 000 visiteurs, se met en branle samedi au parc Jean-Drapeau.

De nombreuses activités, dont une vingtaine en plein-air, sont proposées dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Pendant 4 week-ends, jusqu'au 5 février, petits et grands auront accès gratuitement à la majorité des activités.

Plusieurs spectacles seront également présentés dont ceux de Yann Perreau, Alter Ego et Kevin Bazinet.

Pour en savoir plus sur la programmation, il faut consulter le site parcjeandrapeau.com.

