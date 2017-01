Céline Dion rend hommage à René Angélil un an après sa mort

ADVERTISEMENT

Un an après la mort de René Angélil, la chanteuse Céline Dion lui rend hommage dans une vidéo publiée sur Facebook.

Dans une vidéo d'environ trois minutes, Céline Dion interprète a capella la chanson de l'Australienne Sia, My Love. Des photos de René Angélil et des vidéos montrant Céline Dion défilent tout au long de l'hommage.

« Mon coeur ne cesse de t’appeler. Encore plus souvent aujourd’hui, après un an... Je sais que tu m’entends. Et je t’entends aussi. Tu es ma vie. Pour toujours, Céline xx… », a écrit l'artiste québécoise sur sa page Facebook.

La vidéo a été visionnée plus de 300 000 fois et partagée par plus de 3000 internautes.









L'agent et mari de Céline Dion a succombé à un cancer le 14 janvier 2016 à l'âge de 73 ans . Il s'est éteint à sa résidence de Las Vegas, aux États-Unis.

Il a eu droit à des funérailles nationales à la basilique Notre-Dame de Montréal.