Des fans de Céline Dion outrés d'un documentaire rendant hommage à René

Un an jour pour jour après la mort du mari de Céline Dion, la chaîne de télévision généraliste française NRJ 12 a décidé de diffuser un documentaire inédit ce samedi intitulé «Céline et René : la vie sans lui».

Alors que la plupart des admirateurs de la diva s’attendaient à des hommages à la hauteur du couple que formaient Céline et René, il semblerait que ces premiers ont été grandement déçus de cette réalisation avec Matthieu Delormeau.

Le coanimateur et producteur exécutif d'Accès illimité, Jean-Philippe Dion, ne mâche pas ses mots en ce qui a trait au documentaire:

Le gars qui analyse le look de #CelineDion est un vendeur qui lui a vendu 1 paire de chaussures! #ridicule @NRJ12lachaine @Mdelormeau — Jean-Philippe Dion (@JPhilippeDion) January 14, 2017

Les Red Heads, le plus grand groupe d’admirateurs de Céline Dion existant, ne semble pas avoir apprécié le visionnement de cette réalisation non plus:

Honteux de chercher à créer une pseudo polémique pour alimenter un documentaire supposé être un HOMMAGE à #René. Cc @Mdelormeau — Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) January 14, 2017





Et que dire des rumeurs dévoilées par le documentaire et relayées par le compte Twitter des Red Heads:

Lancer une rumeur d'une relation entre @celinedion et son guitariste??? On nage en plein délire @Mdelormeau 😳😳😳 #NRJ12 #Honteux — Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) January 14, 2017

"Celine n'a peut être pas fermé sa culotte" ???? 😳😱bravo @EmilieRadioFr ???? Cc @Mdelormeau — Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) January 14, 2017





Résultats pour toutes ces critiques? Des comptes bloqués par M. Delormeau:

Nous venons d'être bloqué par @Mdelormeau. Il semble ne pas apprécier que son docu fasse un gros bide. Faut assumer le BAD BUZZ,pauvre gars. pic.twitter.com/EUvrR0hzBu — Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) January 14, 2017

Visiblement on assume pas de faire de la merde et de prendre les gens pour des cons @mathieudelormeau ? @LesRedHeads pic.twitter.com/7VfdWH7r9Z — Laura Bordelaise (@Bordelaise1987) January 14, 2017





Reste à savoir quand le documentaire sera disponible au Québec ou ligne… Si vous tenez toujours à le regarder.