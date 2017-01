Ces citrons peuvent vous prévenir d'un cancer du sein

ADVERTISEMENT

Une photo montrant les nombreux signes et symptômes du cancer du sein à l'aide de citrons est devenue virale sur Facebook cette semaine.

L'image -conçue par Corrine Ellsworth Beaumont, fondatrice de l'organisme de bienfaisance Worldwide Breast Cancer- comporte douze citrons, présentant tous des symptômes moins connus de cancers du sein tels que la peau bosselée, les mamelons rétractés ou un changement de la forme du sein.

Le montage a été partagé sur Facebook par une survivante du cancer du sein, Erin Smith Chieze, qui explique que c'était une photo similaire qui l'avait alertée sur les changements sur son propre sein. Elle avait été diagnostiquée plus tard avec un cancer du sein de stade quatre.

La traduction des différents symptômes sur l'image:

masse épaisse / échancrure / érosion de la peau / rougeur ou chaleur / nouveau fluide / enfoncement / bosse / veine de croissance / mamelon rétracté / nouvelle forme/taille / peau peau d'orange / morceau invisible

Instructif pour les femmes et les hommes

En réponse à cette image, qui a été partagée près de 40.000 fois sur Facebook, Eluned Hughes, chef de la santé publique et de l'information au sein de l'organisme Breast Cancer Now, a déclaré: "Il est si important que toutes les femmes sachent comment regarder leurs seins et signalent tout changement inhabituel à leur médecin généraliste."

"Des images comme celle-ci sont vraiment utiles pour mettre en évidence certains des autres symptômes possibles, mais il est crucial que toutes les femmes prennent l'habitude de vérifier régulièrement leurs seins et de savoir quand tout est normal", ajoute-t-il.

Beaucoup d'internautes ont commenté le post Facebook, remerciant Erin Smith Chieze pour cette sensibilisation.

Lisa Dreier dit ainsi: "Cette photo est un service fantastique pour les femmes, merci. Si j'avais vu et compris cela, j'aurais trouvé le mien (mon cancer, NDLR) plus tôt."

"Je dois dire que, pour un garçon, c'est très instructif, commente de son côté un certain John W Berezinski. Je ne savais pas qu'il y avait tant de formes. Je savais juste qu'un 'nouveau' morceau était préoccupant."