Tempête à Percé: le député Lelièvre et le ministre Proulx se parlent

Le député péquiste de Gaspé, Gaétan Lelièvre, et le ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, se sont rencontrés vendredi après-midi pour faire le point sur le travail qui doit être fait à la suite des tempêtes qui ont frappé la région notamment à Percé.

Le ministre Proulx a constaté vendredi matin l’ampleur des dégâts causés par la tempête de mercredi.

Il a visité entre autres le restaurant la Maison du Pêcheur, qui a subi de sérieux dommages.

Il s’assure que les autorités travaillent ensemble pour trouver des solutions à moyen et long terme, mais il refuse toujours d'utiliser l’expression cellule de crise comme l’exige le député de Gaspé. « Ce que je vois par exemple, c’est la nécessité de se concerter et de continuer de travailler ensemble dans le même objectif. S’il y a des irritants, on pourra les aplanir et s’il y a de la bonne volonté ben on va laisser les gens travailler. »

«Je ne vois pas une situation de crise, parce que les gens travaillent ensemble.» - Sébastien Proulx, ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ça prend quelqu’un qui coordonne l’ensemble de l’appareil gouvernemental. » rappelle le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, qui exige toujours une solution aux problèmes que vivent les riverains de la Gaspésie et de la Ville de Percé « Le ministre m’a dit qu’il allait réfléchir à la question, qu’on allait se parler régulièrement. »

«Je continue à demander, à exiger même une instance de coordination, une cellule de crise ou une autre appellation, l’important, c’est les résultats.» - Gaétan Lelièvre, député de Gaspé

Plus tôt cette semaine, le député péquiste avait critiqué le ministre pour ne pas s'être présenté rapidement dans la ville touristique, après la dernière tempête.

D'après les informations de Bruno Lelièvre.

