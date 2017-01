mrzvovka via Getty Images

La neige et la glace sont bien installées, et nous cherchons tous désespérément un moyen de nous sauver de l’hypothermie sans avoir l’air d’une mitaine ambulante.

Aussitôt que les flocons blancs nous tombent dessus, on doit se résoudre à dire au revoir (en pleurant) à nos chaussures ou bottes en daim. Et certains voient tout à coup les bienfaits des manteaux matelassés. Non, vous n’êtes pas les seuls à avoir l’air du bonhomme Michelin.

Voici 8 problèmes auxquels on fait face lorsqu’on essaie d’être à la mode avec la neige:

1. Se dire qu’on a l’air de Taylor Swift quand on s’habille :

Mais ressembler à ça en fait :

2. Constamment faire avec des bas trempés :

3. Oublier que les talons aiguilles ne sont juste pas une option :

4. Perdre sans arrêt ses gants :

5. Essayer de maîtriser le “layering” mais avoir l’air de peser 500 livres :

6. Se demander si la fausse fourrure pourrait bien vous faire :

7. Jeter l’éponge complètement en ce qui a trait vos cheveux et votre maquillage :

8. Vouloir constamment vivre dans sa robe de chambre :

Avez Sophie Gallagher