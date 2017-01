BEIGNETS DE CHOU-FLEUR ET RIZ NOIR Alors que le riz brun est reconnu pour ses bienfaits pour la santé, le riz noir, magnifique, moelleux et au goût de noix est encore plus nutritif. En effet, la teneur en vitamine E, en fibres et en antioxydants de l’écorce de son de ce « superaliment » est élevée. Ces beignets végétariens sensationnels constituent un plat principal ou un accompagnement original et délicieux, et peuvent être rehaussés d’une relish fraîche et acidulée qui les accompagne parfaitement. INGRÉDIENTS Relish au feta et aux olives 250 ml - olives Kalamata dénoyautées et coupées en dés 250 ml - tomates italiennes, coupées en dés 30 ml - menthe fraîche hachée 30 ml - huile d’olive extra vierge 15 ml - vinaigre de vin rouge 250 ml - feta émiettée Beignets 1 Petit chou-fleur (env. 750 g ou 1 ½ lb), paré et coupé en bouquets 2 œufs battus 2 gousses d’ail hachées 60 ml - persil frais haché fin 175 ml - farine tout usage 175 ml - parmesan finement râpé 5 ml - levure chimique 2 ml - sel et poivre fraîchement moulu (chacun) 250 ml - riz noir des États-Unis, cuit 75 ml - huile végétale PRÉPARATION Dans une grande casserole d’eau salée portée à ébullition, cuire le chou-fleur jusqu’à ce qu’il soit tendre, de 5 à 8 minutes. Bien égoutter. Transférer dans un grand bol. Piler à l’aide d’un pilon à purée jusqu’à l’obtention de morceaux de la grosseur d’un pois. Laisser refroidir. Mélanger les œufs, l’ail et le persil au chou-fleur jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Dans un autre bol, fouetter la farine, le parmesan, la levure chimique, le sel et le poivre. Incorporer à la préparation de chou-fleur en prenant soin de ne pas trop mélanger. Incorporer le riz. Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile à feu moyen. À l’aide d’une tasse à mesurer, déposer 60 ml (¼ tasse) de mélange bien tassé dans la poêle en l’aplatissant en rondelles de 1 cm (½ po) d’épaisseur. Faire frire quelques beignets à la fois pendant environ 8 minutes, en les retournant une fois (à l’aide de deux ustensiles), jusqu’à ce qu’ils soient dorés et bien cuits. Garder les beignets prêts au chaud sur une grille dans le four à 100 °C (200 °F). Servir les beignets avec la relish au feta et aux olives. Donne 20 morceaux ou 10 portions. Par portion (2 beignets avec relish): 246 calories. (Crédit: USA Rice Federation)

FRITTATA DEUX FROMAGES AU RIZ, CHOU FRISÉ ET CHILI Regorgeant de fibres, de protéines, de vitamines et de minéraux, le chou frisé est un superaliment savoureux qui se marie à merveille à la légère saveur de noisette du riz brun dans ce plat végétarien à base d’œufs. Les pointes de frittata sont délicieuses servies chaudes ou emballées pour une activité à l'extérieur ou un repas sur le pouce. Parfaite pour toutes les occasions, cette recette est aussi un excellent moyen d’utiliser les restants de riz brun cuit. INGRÉDIENTS 2 c. à soupe (30 ml) - huile d’olive 1 petit oignon, finement tranché 1 gousse d’ail hachée 8 tasses (2 l) - feuilles de chou frisé (environ une demi-botte) 1/2 c. à thé (2 ml) - sel et flocons de chili (chacun) 1 1/4 tasse (300 ml) - riz brun des États-Unis, cuit 8 œufs 1/2 tasse (125 ml) - fromage ricotta égoutté 1/2 tasse (125 ml) - cheddar extra fort, râpé PRÉPARATION Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen-vif, puis faire revenir l’oignon et l’ail en remuant souvent pendant environ 5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter le chou et laisser cuire en remuant de temps en temps pendant environ 2 minutes, jusqu’à ce qu’il tombe. Ajouter le sel et les flocons de chili. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que tout le liquide soit évaporé, environ 1 minute. Incorporer le riz. Étaler le mélange dans un moule à tarte en verre ou en céramique de 23 cm (9 po). Dans un bol, fouetter les œufs et la ricotta jusqu’à l’obtention d’un mélange assez homogène, sans que tous les morceaux de fromage soient défaits. Verser uniformément sur le mélange au riz. Parsemer de cheddar. Cuire au four préchauffé à 180 °C (350 °F) jusqu’à ce que le mélange soit figé au centre et bien gonflé, environ 35 minutes. Démouler et laisser refroidir sur une grille au moins 10 minutes avant de couper en pointes et de servir. Servir chaud ou à la température ambiante. Donne 6 portions. Par portion (1 pointe): 313 calories. (Crédit: USA Rice Federation)

DOLMAS DE BETTE À CARDE AUX LENTILLES ET RIZ AVEC SAUCE TOMATE À L’ANETH Ces feuilles de bette à carde farcies, mijotées dans une sauce tomate à l’aneth et relevées de saveurs d’inspiration turque constituent un plat végétarien exceptionnel. Le riz, les lentilles, les abricots séchés et la bette à carde regorgent d’éléments des plus nutritifs : vitamines, minéraux, protéines et fibres. INGRÉDIENTS Sauce tomate à l’aneth 30 ml - huile d’olive 1 oignon haché 2 gousses d’ail hachées 125 ml - vin blanc sec (ou bouillon de légumes) 1 ml - sel et poivre fraîchement moulu (chacun) Une pincée - piment de la Jamaïque moulu Une boîte de 796 ml tomates entières 60 ml - aneth frais haché Dolmas 15 ml - huile d’olive 1 - oignon, coupé en dés 1 - carotte, coupée en petits dés 250 ml - riz blanc américain à grains longs 1 ml sel, poivre fraîchement moulu, coriandre, graines de fenouil et cannelle (chacun) 425 ml - bouillon de légumes 250 ml - lentilles brunes ou du Puy, cuites 125 ml - olives noires, dénoyautées et hachées 125 ml - abricots séchés hachés 1 - oeuf battu 20 - grandes feuilles de bette à carde sans les tiges ni les côtes fibreuses PRÉPARATION Sauce tomate à l’aneth Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen, puis faire revenir l’oignon et l’ail en remuant souvent pendant environ 8 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter le vin, le sel, le poivre et le piment de la Jamaïque, puis laisser mijoter pendant 1 minute. Ajouter les tomates en les défaisant à l’aide d’une cuillère. Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 5 minutes. Laisser refroidir légèrement. En plusieurs fois au besoin, passer au mélangeur avec l’aneth jusqu’à l’obtention d’une sauce lisse. Verser 250 ml (1 tasse) de sauce dans un plat en verre graissé de 3 l (13 x 9 po). Dans une autre casserole, chauffer l’huile à feu moyen, puis faire revenir l’oignon et la carotte pendant environ 8 minutes. Ajouter le riz, le sel, le poivre, la coriandre, les graines de fenouil et la cannelle. Laisser cuire pendant 1 minute en remuant souvent. Ajouter le bouillon et amener à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes, jusqu’à l’absorption complète du liquide. Retirer du feu et laisser reposer 10 minutes à couvert. Incorporer les lentilles, les olives, les abricots et l’œuf. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, blanchir les feuilles de bette à carde pendant 30 secondes, ou jusqu’à ce qu’elles soient à peine tombées. Égoutter les feuilles et les éponger. Pour chaque dolma, placer 75 ml (⅓ tasse) de farce au centre d’une feuille. Plier les rebords, rouler et disposer les dolmas en une seule couche dans le plat graissé, côté replié vers le bas. Verser la sauce restante sur les dolmas. Couvrir et cuire au four préchauffé à 200 °C (400 °F) jusqu’à ce que la sauce bouillonne, environ 30 minutes. Donne 10 portions. Par portion (2 dolmas avec sauce): 264 calories. (Crédit: USA Rice Federation)