Donald Trump a pris jeudi l'initiative tout à fait inhabituelle pour un président d'appeler à acheter les vêtements d'une marque américaine de prêt-à-porter, pour apporter son soutien à l'héritière du groupe prise à partie pour avoir contribué financièrement à sa campagne.

"Merci à Linda Bean de L.L.Bean pour votre soutien et votre courage. Les gens vont vous soutenir encore plus maintenant. Achetez L.L.Bean", a tweeté Donald Trump, après la complainte sur Fox News de la petite-fille du fondateur du groupe, Leon Leonwood Bean.

Thank you to Linda Bean of L.L.Bean for your great support and courage. People will support you even more now. Buy L.L.Bean. @LBPerfectMaine

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 janvier 2017